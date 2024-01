Este 7 de enero de 2024 se celebró la gala de los Globos de Oro. 'Oppenheimer' con cinco premios, fue la gran vencedora en la 81.ª edición imponiéndose a la otra gran favorita, 'Barbie', que solo se llevó dos de los nueve premios a los que estaba nominada. Entre las series la triunfadora fue 'Succession', que se alzó con cuatro medios con su última temporada, y también brillaron 'The Bear' en comedia y 'Bronca' en miniseries.

Estos premios durante años se calificaban como la antesala de los Oscar y los premios más mediáticos de Hollywood detrás de los galardones que entrega la Academia. No obstante, tras diversas polémicas y escándalos los Globos de Oro recibieron un duro revés en 2021, cuando Los Angeles Times desveló que la organización no incluía ningún miembro negro, además de haber llevado a cabo "conductas poco éticas y prácticas financieras sospechosas".

Este escándalo supuso la cancelación de los Globos de Oro 2022 y aunque el año pasado regresaron a televisión en una gala, conducida por el cómico Jerrod Carmichael, la edición no cumplió las expectativas y contó con ausencias notables de la industria. Este año, Jo Koy tenía uno de los roles más complicados de Hollywood y eso es cogerle el relevo a Carmichael, presentando la gala, e intentar revivir unos premios que están en caída libre.

No obstante, este resultó no agradar del todo ya que realizó una serie de chistes en su discurso de apertura que ha indignado al público de la gala y a las redes. El más comentado fue el de Taylor Swift ya que el presentador hizo un chiste sobre su relación con Travis Kelce, jugador de la NFL. "¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro hay menos planos de Taylor Swift", sentenció el presentador.

¿Quién es Jo Koy?

Jo Koy es uno de los cómicos más relevantes de EEUU tras atravesar una larga trayectoria desde sus modestos comienzos actuando en una cafetería de Las Vegas. El cómico, que se inspira en su familia, concretamente en su hijo, agota las entradas en estadios y teatros de todo el mundo.

En 2017, Koy batió el récord de entradas vendidas por un solo artista con 23.000 entradas y 11 espectáculos con todas las entradas agotadas en el Neal S. Blaisdell Concert Hall de Honolulu. En respuesta, la oficina del alcalde de Honolulu proclamó el 24 de noviembre como el "Día de Jo Koy".

El cómico continuó su racha de récords al ser el único cómico en agotar las entradas para 6 espectáculos en The Warfield de San Francisco. A continuación, batió el récord de asistencia en el Club Regent Event Centre de Winnipeg con 4 espectáculos con todas las entradas agotadas. En 2019, Koy agotó las entradas para 5 espectáculos en el Civic Theatre de San Diego, el mayor número de espectáculos consecutivos con entradas agotadas para un cómico. Recientemente se convirtió en el único cómico en vender más de 17,000 entradas, durante 30 espectáculos (en un año) en el Brea Improv.

Además, cuenta un galardón propio ya que recibió el prestigioso premio "Stand-Up Comedian Of The Year" en el Festival de Comedia Just For Laughs 2018 en Montreal.

Ha tenido cuatro especiales de comedia muy valorados y exitosos en Comedy Central y Netflix. Su especial de Netflix de 2019, Comin' In Hot está actualmente en streaming en todo el mundo. Koy tiene la misión de educar a las masas sobre cómo criar a un millennial, las complejidades de las tradiciones filipinas, ¡y mucho más!. También se le puede escuchar en su podcast semanal, The Koy Pond with Jo Koy de Starburns Audio.