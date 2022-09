En esta semana en la que ya estamos metidos de lleno en el otoño llega la primera serie para una de las estrellas de Hollywood que no se había metido de lleno en ellas hasta ahora. Hablamos de Jeff Bridges. Protagoniza 'The old man', un thriller vitaminado en el que tiene que hacer frente a su oscuro pasado como agente de la CIA y, encima, huir de los mismos que le protegieron hace años. Junto a esta serie, destacamos otro de los estrenos más potentes del año. Hablamos de 'Apagón', una antología de MovistarPlus+ en la que a través de diferentes historias y directores veremos lo que ocurriría en nuestra sociedad si nos quedáramos sin electricidad. Junto a estos dos títulos, llegan otros 9 más. Os los detallamos todos.

Netflix

'La emperatriz' - Jueves 29

El apasionado romance entre la rebelde Elizabeth (Sissi) y Franz, el emperador de Austria, trastoca por completo la estructura de poder de la corte vienesa. Después de la boda, la joven emperatriz tiene que reafirmar su posición no solo ante su suegra, la soberbia y ambiciosa Sophie, sino también ante Maxi, el hermano de Franz, que desea tanto el trono como a la propia Sissi. Mientras las tropas enemigas se apostan en las fronteras del Imperio de los Habsburgo, los vieneses se sublevan contra el emperador. Elizabeth tiene que discernir de quién puede fiarse y descubrir el gran precio que debe pagar por ser una auténtica emperatriz y un símbolo de esperanza para su pueblo.

'Entergalactic' - Viernes 30

Un joven artista intenta compaginar el amor y el éxito. Y es precisamente el éxito lo que lo acerca al amor al instalarse en el piso de sus sueños y conocer a su nueva vecina, Meadow, una fotógrafa muy popular. Esta serie va a destacar por utilizar una técnica muy original de animación para contar su historia. Es una explosión de arte, música y moda ambientada en Nueva York.

HBO Max

'La brea' (T2) - Miércoles 28

No había muchas expectativas de que la NBC diese luz verde a una segunda temporada de esta serie pero, al final, han decidido darle otra oportunidad gracias a sus datos de audiencia. En Estados Unidos tuvo una media de entre 7 y 8 millones de espectadores sumando la emisión en directo y bajo demanda. Así que podemos seguir disfrutando de esta propuesta en la que un gran socavón, que resulta ser un agujero de gusano, transporta a sus habitantes a otro planeta.

'Causa propia' - Jueves 29

Tras el asesinato de un estudiante local, una jueza de un pequeño pueblo se enfrenta a un dilema inesperado: ahora sus acciones pueden poner en peligro a su familia.

'Industry' (T2) - Viernes 30

En estos nuevos episodios, a los novatos ya no les dejan serlo. Se acabaron los miramientos porque el mercado se está desmembrando y Pierpoint's ha vuelto al trabajo. Tiene el parqué más cargado y paranoico que nunca. Ahora Harper, Yasmin y Robert deben impulsar nuevos negocios y hacer nuevas alianzas tanto dentro como fuera de la oficina mientras Pierpoint y sus banqueros junior buscan aprovechar todas las ventajas de un mundo post pandemia.

Disney+

'The Old Man' - Miércoles 28

Basada en el bestseller homónimo de Thomas Perry, 'The Old Man' se centra en Dan Chase (Jeff Bridges), un exmiembro retirado de la CIA que vive al margen de la sociedad. Con la reaparición de un asesino conocido por Chase, el viejo agente comprende que para asegurar su futuro deberá reconciliarse con su pasado. Cuando Dan Chase sale de su escondite, el subdirector de contrainteligencia del FBI es llamado para darle caza debido a su complicado pasado con el fugitivo.

'Limbo' - Viernes 28

Esta es la historia de Sofía (Clara Lago), una joven millonaria que parece tenerlo todo: una vida glamorosa, una familia que le consiente todos sus caprichos y grandes amistades que son sus cómplices en su estilo de vida. Cuando muere su padre, tiene que volver a Buenos Aires, su lugar de origen, y enfrentarse con un legado que incluye el negocio familiar, la rivalidad con sus dos hermanos y el descubrimiento de una faceta desconocida de su padre. Motivada por demostrar que puede ser algo más que un adorno caro, Sofía emprenderá un camino lleno de tropiezos, pero también de revelaciones.

MovistarPlus+

'Apagón' - 29 de septiembre

Una tormenta solar provoca una apagón total de la energía y la tecnología del planeta. Ese es el punto de conexión de los cinco episodios que componen esta serie y que cuenta una historia y un punto de vista con personajes diferentes. Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta son, en ese orden, los directores de cada uno de los cinco capítulos.

Amazon Prime Video

'Un extraño enemigo' (T2) - 30 de septiembre

Después de contar las protestas de estudiantes de 1968 en México que culminaron en la matanza de Tlatelolco, esta segunda temporada pone el foco en Fernando Barrientos, que ha ido ascendiendo desde la jefatura de la Policía Secreta hasta llegar al gobierno mexicano. Allí tendrá que hacer frente a la muerte de su propio hijo y también a las puñaladas traperas que tratarán de darle sus compañeros dentro del gobierno.

Filmin

'Un secreto real' - 27 de septiembre de 2022

Basada en hechos reales, esta serie cuenta la historia de un amor prohibido que tiene lugar a principio de los años 30. A pesar de que se intentó ocultar, el secreto salió a la luz y desembocó en uno de los mayores escándalos judiciales de Suecia. Todo comienza cuando en 1932 el exestafador Kurt Haijby pide audiencia con el rey Gustavo V como un último intento para salvar su negocio. Contra todo pronóstico, se le concede y lo que empieza como una reunión formal acaba en un romance secreto.

AXN

'Navy: investigación criminal' (T20)

Es una de las series más longevas de la televisión y tras el impactante final de la última temporada, Parker (Gary Cole) sigue huyendo junto a su exmujer Vivian (Teri Polo), y el equipo investiga quién de su pasado podría estar en su contra con la esperanza de limpiar el nombre del agente. 'Navy: investigación criminal' cuenta la historia de un grupo de agentes especiales que investigan crímenes relacionados con la Marina.