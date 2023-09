Joshua Jackson es el 'Doctor Muerte' en la serie homónima, que reproduce la historia de un neurocirujano que jugó a ser Dios y provocó daños en 33 de sus pacientes durante dos años. Pero la figura real que está detrás del actor es la de Christopher Daniel Duntsch (1971, Montana), un estadounidense que fue condenado a cadena perpetua por sus numerosas operaciones fallidas. Hijo de un fisioterapeuta y misionero cristiano y de una maestra de escuela, Christopher Duntsch creció en Memphis, donde se convirtió en un jugador estrella de fútbol americano, aunque algunos de sus excompañeros aseguran que no tenía talento para el deporte.

Duntsch estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Memphis, donde se licenció en 1995, para acabar después realizando programas de residencia en neurocirugía y especialización en columna vertebral. Cuando terminó su residencia, en el historial de Duntsch no había ni 100 cirugías, cuando la mayor parte de los residentes participan en cerca de 1.000 operaciones durante su formación, tal y como se comprobó después en los datos extraídos del Consejo de Acreditación de Educación Médica.

Estando en Memphis, Duntsch conoció a la que después sería la madre de sus dos hijos, Wendy Renee Young, y en aquel momento el médico tenía una deuda de medio millón de dólares. La neurocirugía se presentaba entonces como un campo de la medicina lo suficientemente lucrativo como para saldar su deuda. Y decidieron, en 2010, mudarse a Dallas (Texas). Su currículum era sobresaliente: a simple vista, tenía unas 12 páginas, aseguraba haberse graduado 'cum laude' en un hospital infantil y tener un doctorado en microbiología, aunque en la época en la que el 'doctor Muerte' decía haber estado en ese centro ni siquiera existía ese programa.

Duntsch acabó entrando en el centro médico regional de Baylor en Plano (Texas), donde fue contratado como cirujano de columna con un salario de 600.000 dólares anuales. Allí, sus compañeros del área de cirugía no tuvieron una primera buena impresión del doctor recién llegado. Uno de ellos, el cirujano vascular Randall Kirby (interpretado por Christian Slater), llegó a decir que Duntsch no era capaz ni de sujetar correctamente un bisturí. Entre 2011 y 2013, Duntsch trabajó en tres centros médicos de Dallas, donde operó a 37 personas, mató a dos y provocó daños a otras 31. En 2012 empezaron a pesar sobre él algunas quejas, aunque no se le quitó la licencia médica hasta 2013.

Entonces, se mudó a Colorado con sus padres, tal y como recoge la CBS, y más tarde, en enero de 2014, la Policía de Denver lo detuvo por conducir bajo los efectos del alcohol. Por aquel entonces, tenía una deuda de un millón de dólares. Fue en un viaje a Dallas, donde seguían viviendo sus hijas, cuando fue detenido, en julio de 2015. El juicio en su contra no tuvo lugar hasta dos años después y su defensa argumentó que no tenía experiencia ni capacitación suficiente y que sus fallos eran fruto de la negligencia. El jurado rechazó esta postura y emitió un veredicto de culpabilidad en pocas horas. Duntsch fue condenado a cadena perpetua.

¿Dónde cumple condena el 'Doctor Muerte'?

Duntsch cumple sentencia en la unidad O. B. Ellis, una prisión de Texas ubicada en Walker, a unos 20 kilómetros de Huntsville. En esta cárcel se encuentran unos 2.400 reos, todos hombres. Hasta 1999, la unidad O. B. Ellis era la ubicación en la que se encontraban todos los condenados a muerte en el estado de Texas.

El 'Doctor Muerte' apeló su condena, aunque perdió. Por ahora, la audiencia para solicitar la condicional está prevista para el 20 de julio de 2045, cuando Duntsch tendrá ya 74 años. Según la que fue su pareja, interpretada por Mollie Griggs en la serie, mantiene el contacto con sus dos hijos, y asegura que "tiene un trabajo" dentro de la cárcel, aunque no sabe cuál es, según explicó en la CNBC. "Hace ejercicio, lee, estudia la Biblia...", aseguraba. "Llama a sus hijos y les da las buenas noches. A veces incluso les cuenta cuentos antes de dormir e intenta ser lo más normal posible".

¿Por qué casos fue condenado?

En marzo de 2014, después de perder su licencia, tres de los que habían sido sus pacientes denunciaron al centro médico Baylor en Plano, por haber permitido al 'Doctor Muerte' realizar operaciones sabiendo que era un médico peligroso. Los tres pacientes que presentaron las demandas fueron Mary Efurd, Kenneth Fennel y Lee Passmore. Fue acusado por seis delitos graves de agresión agravada por uso de arma mortal, cinco cargos de agresión agravada que provocó lesiones corporales graves y un cargo de lesión a una persona mayor. El último cargo hacía referencia a la mutilación de Efurd, que acabó paralizada y fue este en el que se centraron desde la Fiscalía, ya que abarcaba un rango de sentencia más amplio: el de cadena perpetua.

Mary Efurd había acudido al centro médico de Dallas para ponerse en manos del neurocirujano que aseguraba que podía curar su dolor lumbar crónico. Sin embargo, Duntsch colocó dispositivos de fusión espinal en sus músculos y tejidos blandos, en lugar de en el hueso, tal y como relatan desde la Asociación de Abogados de Texas. Le amputó una raíz nerviosa, dejándole un pie completamente inmovilizado, y le colocó un tornillo junto a otro nervio, lo que le provocó un dolor mayor aún. También dejó material suelto en la espalda. Mary Efurd está desde entonces en silla de ruedas.

Durante el juicio, la Fiscalía llamó a testificar a varios de sus antiguos pacientes, con el fin de demostrar que los daños provocados a Efurd habían sido intencionales, mientras la defensa de Duntsch se centró en la negligencia. El 20 de febrero de 2017, el 'Doctor Muerte' fue condenado a cadena perpetua por la mutilación de Efurd.

¿Dónde ver la serie 'Doctor Muerte'?

La serie 'Doctor Muerte' se estrenó en laSexta el martes 5 de septiembre, después de 'El Intermedio'. Los ocho episodios se emitirán en abierto en televisión cada martes, después del programa presentado por El Gran Wyoming y Sandra Sabatés. Después del primer capítulo laSexta emitió la primera parte del documental 'Dr. Muerte: la historia no contada', un documental de cuatro partes que repasa el caso a través de entrevistas inéditas a supervivientes y personas cercanas a Christopher Duntsch. Ahora bien, tanto la serie como el documental se pueden seguir bajo demanda en atresplayer, donde ya están disponibles los primeros episodios.