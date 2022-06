El estreno de los tres primeros episodios de 'The Boys' en Prime Video ha sido todo un éxito de audiencia que ha superado los datos de las anteriores temporadas, en concreto un 17% más que la segunda y un 234% por encima de la segunda. La serie llegó en 2019 como una adaptación del cómic superventas de Garth Ennis y Darick Robertson y se ha convertido en una de las series más importantes de la plataforma.

Desde Amazon Studios, el jefe de televisión Vernon Sanders ha confirmado la confianza que la plataforma tenía en los nuevos episodios "desde la primera conversación con Eric Kripke y el equipo creativo sobre la tercera temporada". "Supimos que la serie seguía siendo aún más atrevida, una hazaña impresionante teniendo en cuenta el salvaje éxito de la segunda temporada nominada al Emmy", ha dicho Sanders.

Pero las campanas de renovación no afectan solo a esta serie original de Prime Video, sino también al primero de los dos spinoff que han surgido a raíz de su éxito, la serie de animación 'The Boys: Diabolical'. De hecho, Sanders ha asegurado que "es absolutamente posible" que haya una segunda temporada y el anuncio oficial podría no tardar en llegar: "Definitivamente hemos tenido conversaciones con los productores sobre cómo sería la próxima entrega".

Por otro lado, Sanders también anunció que esperan que llegue el año que viene el segundo spinoff, aún sin título y que se ambienta en la etapa universitaria de los protagonistas. Tras varios cambios en el proceso, la producción está en marcha: "Estamos encantados, las pruebas de rodaje tienen una pinta estupenda y estamos entusiasmados con el reparto que tenemos", ha dicho Sanders. El directivo ha asegurado que la idea del spinoff les gustó tanto cuando se la expuso Eric Kripke, que le pidieron tenerla dos años antes del plazo que el creador había dado.

El mundo de 'The Boys' probablemente no termine aquí ya que desde Prime Video aseguran que "hay ideas más allá de estas series": "El lanzamiento de la serie en esta temporada hasta ahora nos ha dejado boquiabiertos, y no me sorprendería que se supiera de más, pero por el momento, estamos centrados en esta próxima serie y en asegurarnos de que esté a la altura de todo lo que tiene que ser, y hasta ahora, vamos por buen camino", ha explicado Sanders.