Kiernan Shipka tenía apenas ocho años cuando en julio de 2007 se estrenó 'Mad Men', la serie que exploraba el esplendor del mundo publicitario en la Nueva York de los años 60 y que está a punto de cumplir 15 años. Su papel era el de la hija de Don Draper, un exitoso y a su vez atormentado creativo de una de las agencias más importantes de la Avenida Madison de Nueva York. Recientemente, en una entrevista, la actriz que obtuvo dos premios SAG (2008 y 2009) por su interpretación de Sally Draper ha declarado que le gustaría retomar su papel. "No he terminado con Sally", ha asegurado. Además, se ha aventurado a predecir dónde podría vivir ahora el personaje: "No creo que esté en Nueva York, creo que estaría en Los Ángeles, pero no he terminado con ella en absoluto". Precisamente, el protagonista de la serie acababa en la costa oeste, ¿qué otras conexiones podría haber entre los dos personajes? ¿Se habrá dedicado Sally a la publicidad como su padre? ¿Quizá es actriz? ¿Tendrá pareja o ha sido madre?

De momento, esas preguntas no tienen respuesta porque que se sepa, no existen planes oficiales para el regreso de 'Mad Men' centrado en el personaje de Sally Draper, más allá de los propios deseos de Kiernan Shipka. Tras su papel en la serie que se alzó con el Emmy a mejor serie dramática durante cuatro años consecutivos, Shipka ha protagonizado otra serie de éxito, 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' de Netflix. La actriz ha contado también que sigue en contacto con su padre en la ficción, Jon Hamm, con el que ahora mantiene una relación más adulta que durante el rodaje de la serie. "Me he encontrado mucho con él últimamente. Es genial".

No es la primera vez que se habla de una posible secuela de la serie y ya en 2015 la directora de operaciones de Lionsgate TV Sandra Stern habló de la posibilidad de un proyecto ambientado en la actualidad. La cuestión es que el único personaje al que se le podría seguir la pista es a Sally Draper. "Dado que Mad Man termina hace casi 50 años, la mayoría de los personajes estarían muertos hoy en día", afirmó Stern. "Sally es la única los suficientemente joven como para poder verla 30 0 40 años después". Una opción que el propio Hamm vio factible, tal y como afirmó ese mismo año en una entrevista: "Yo vería esa serie".

En su momento, se llegó a hablar incluso de un sin-off de 'Mad Men' protagonizado por el personaje de Peggy Olson, al que daba vida Elisabeth Moss como una intrépida y joven creativa que trata de salir adelante en un mundo de hombres gracias a su talento para la publicidad. Sin embargo, el creador de la serie Matthew Weiner nunca vio claro el proyecto, tal y como explicó la ejecutiva de Lionsgate TV: "Matt no se sentía cómodo con la idea de un sin-off". Habrá que esperar para saber si las declaraciones de Shipka van más allá y se hacen realidad o si se quedan en un simple deseo expresado en voz alta.