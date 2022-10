Jesse Williams se une a la tercera temporada de 'Solo asesinatos en el edificio' para interpretar a un documentalista interesado en el caso que investigan los tres protagonistas, Mabel Mora (Selena Gomez), Charles Haden-Savage (Steve Martin) y Oliver Putnam (Martin Short). La serie creada por Steve Martin y John Hoffman se ha convertido en todo un éxito obteniendo 3 de los 17 premios Emmy a los que estaba nominada.

La ficción se centra en tres vecinos de un mítico edificio de Nueva York que, aunque muy diferentes entre sí, tienen un interés en común: su afición al 'true crime'. Los tres pasarán a protagonizar su propia historia criminal cuando se vean afectados por un asesinato que tienen lugar en su comunidad de vecinos y que van a investigar por su cuenta. Además, irán documentando sus pesquisas en su propio podcast.

Williams tiene una solida carrera en teatro, cine y televisión, donde ha interpretado durante 12 temporadas al doctor Jackson Avery, uno de los protagonistas de 'Anatomía de Grey', el drama médico por excelencia, Ahora pasará a formar parte del elenco de otro título que va ganando adeptos temporada tras temporada. El actor, empresario y antiguo profesor de instituto no será la única cara nueva de la serie ya que otra de las incorporaciones para la tercera temporada es Paul Rudd. El actor ya aparecía por sorpresa al final de la segunda entrega y para no hacer spoiler solo diremos que interpretaba al actor principal de la obra de Brodway de Oliver Putman (Martin Short). De momento, no ha trascendido más información sobre la trama de la tercera entrega.

Aquí puedes ver una avance de la segunda temporada de 'Solo asesinatos en el edificio':