Oscar Isaac se ha pasado por nuestro país para presentar 'Caballero Luna', la nueva serie de Marvel Studios que llegará a Disney+ el próximo 30 de marzo. Es el último de los actores de Hollywood que se suma a la nómina de nombres ilustres que se enfunda las mallas de un superhéroe (aunque ya interpretase a Apocalipsis en las películas de los X-Men hace unos años). Pero en esta ocasión no hablamos de un superhéroes como el resto. Este viene con un gran problema de serie que le impide poder llevar una vida normal (todo lo normal a lo que puede aspirar un superhéroe) por culpa de una enfermedad mental que le incapacita en los peores momentos.

La serie empieza siguiendo los pasos de Steven Grant, un apocado trabajador del Museo Británico de Londres al que le apasiona el Antiguo Egipto. Pero pronto empezamos a ver que hay algo que no cuadra. Steven dice tener un "trastorno del sueño" pero va muchísimo más allá. La existencia de Grant existe gracias a una enfermedad llamada Trastorno Disociativo de la Personalidad. Tiene que compartir su cuerpo con Marc Spector, un mercenario que tiene en su interior el poder de una deidad egipcia que le otorga habilidades extraordinarias. Spector está al tanto de lo que le pasa. Grant no. Lo interesante de todo esto es que nosotros como espectadores nos vamos a ir enterando de todo poco a poco al igual que el bueno de Steven Grant. Pero mejor que sea el propio Oscar Isaac el que nos lo cuente...

Para empezar, ¿cómo ha sido el proceso de encontrar y darle voz a sus dos personajes?

"Empecé con Steven Grant. Encontré su voz, su modo de ser. Empecé a experimentar con él en mi casa, con mis hijos, con mi esposa. Vi que les gustó bastante. Me salió un personaje gracioso, amable, interesante. Y se lo presenté a Kevin Feige (el cerebro de Marvel Studios). Con el acento y todo porque no estaba escrito así. Me dijeron que si lo quería hacer así, que adelante. Para mí era algo así como Peter Sellers. Había una oportunidad de hacer un personaje diferente. Pensé ¿qué sería interesante de ver en un personaje comparado a los otros Vengadores que no se haya visto hasta ahora? Alguien así".

Lo que atrae de 'Caballero Luna'

Ese es el gran reclamo de la serie. Un personaje que en realidad son dos. Más allá de la intriga que nos va dejando la trama episodio tras episodio, lo que te motiva a seguir es el lío mental que tiene Steven.

Esa "tensión de no saber qué es de verdad y qué no. Si está soñando o si no. Lo que más me gusta es que Steven Grant intenta conectar con la gente más que nada pero no puede. Sin embargo Marc Spector que es fuerte, carismático, sabe de todo... Quiere echar a todos los que están a su alrededor. No quiere tener que ver nada con la gente o con la misma vida. Esa tensión entre los dos es lo que más me interesó", afirmaba Oscar Isaac con una gran sonrisa en la cara.

El Trastorno Disociativo de Personalidad

El otro gran caballo de batalla, más allá de lograr empatizar con las motivaciones de dos personajes tan diferentes atrapados en el mismo cuerpo, es el reto de hablar de una enfermedad tan dura y desconocida como el Trastorno Disociativo de Personalidad asociada a algo tan liviano como los superhéroes.

"No se suele ver de este modo. Es un trastorno que hemos visto más frecuentemente en los villanos. En personajes como el Dr. Jeckyll y Mr. Hyde por ejemplo. Son personajes que te espantan. Son terroríficos. Para mí lo que era más interesante es que creo que este trastorno podría ser un superpoder de verdad. Porque imagínate, a los 4 o 5 años, niños que llevan mucho tiempo sobreviviendo a abusos. Algo terrible. Y la mente se parte en dos para poder sobrevivir a ello. Crea otros personajes para sobrevivir. Personajes que no saben nada de ese abuso, de ese trauma. Y, a veces, esos personajes diferentes tienen incluso distintos grupos sanguíneos. Son personas completas. El cerebro puede hacer esto para sobrevivir. Es algo bello hasta cierto punto. Es terrible en sí mismo, pero increíble. Y eso me parece un superpoder. Esta serie trata de esto también. Al final hay un momento en el que Marc le dice a Steven: "tú eres mi verdadero superpoder"".

Superhéroes necesarios

Oscar Isaac se ha mostrado tremendamente implicado en el proceso de crear al Caballero Luna para la pequeña pantalla. Es otro personaje de Marvel que llega a un mercado que, según la opinión de algunos, empieza a estar saturado. Hemos vivido la edad de oro de los superhéroes en el cine.

Pero ahora, con tantas series y películas volcadas en estos personajes, son muchos los que se preguntan si no es hora de ir pensando en dejarlos y centrarse en otro tipo de entretenimiento. Pero luego miras el número de espectadores y visionados en sus películas y series y no muestran síntomas de agotamiento. ¿Por qué siguen enganchando tanto? Oscar Isaac cree que tiene que ver que con que "vivimos en un mundo de postverdad y lo que está pasando es muy surrealista. Hay algo en el arte que es eminentemente abstracto y surrealista. Igual que estos tiempos que nos ha tocado vivir. Quizás por eso nos atraigan tanto estos tipos de historias".