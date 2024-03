Una historia "necesaria" sobre campos de concentración franquistas, contada "sin líneas rojas": así definía esta serie el creador de Las noches de Tefía, Miguel del Arco, que muestra la dureza con la que se trató a homosexuales detenidos durante la dictadura en este espacio ubicado en Tefía, en la isla canaria de Fuerteventura, aprovechando la conocida como ley de vagos y maleantes. Ahora, meses después de su estreno, la serie se ha coronado como Mejor Serie de TV de habla hispana en los premios GLAAD, que se entregan desde hace más de tres décadas en Estados Unidos a contenidos y espectáculos que apoyen los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

Las noches de Tefía levantó así la estatuilla de los Premios de la Alianza Gay y Lesbiana contra la Difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés), derrotando a otras series en castellano como 4 estrellas, de RTVE; Sagrada Familia, de Netflix; Sin huellas, de Amazon Prime Video o Las Pelotaris 1926, pendiente de estreno en España pero emitida en ViX en otros países hispanoamericanos.

Este no es el primer premio de esta ficción de Atresmedia TV: Las noches de Tefía fue ganadora del premio a Mejor serie de ficción en la categoría de representación LGTBIQA+ en el Mercado Internacional de Coproducción y Contenidos de Entretenimiento (MIPCOM) de Cannes, mientras que también estuvo nominada a mejor ficción en los premios ODA y en los premios Iris de 2023, nominada en cuatro categorías.

El actor Patrick Criado, que encarna al joven Manuel Flores (La Vespa), se llevó además el Premio Ondas a mejor actor por su interpretación en esta ficción, además del premio AISGE del #FesTVal de 2023 y el Cygnus a Mejor actor.

En Las noches de Tefía se cuenta la historia de una manera completamente original. Uno de los protagonistas, Airam Betancor (Jorge Perrugoría), se ve obligado a recordar su paso por la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, el eufemismo con el que se conocían estos campos de concentración. "Tenía 19 años cuando me detuvieron, era un niño", recuerda la voz en off. "Ni celebraron juicio ni nada, me condenaron a trabajos forzados en la Colonia Penitenciaria de Tefía donde pasé los 17 meses más atroces de mi vida", continúa.

El relato se va alternando con la dureza con la que son tratados los detenidos que van llegando a los que se cataloga tras una "exploración médica" en al que se determina hasta la dilatación de esfínteres. "Tal vez se trate, dada su juventud, de una simple curiosidad por la aberración sexual", dice el personaje del médico de Tefía. "Es solo confusión, no se preocupe que aquí le vamos a despejar todas las dudas", asegura el director de la prisión, Don Anselmo, al que da vida Israel Elejalde. "Mi nombre es don Anselmo Umpierrez, si están aquí es porque son perpetradores de hechos que ofenden la sana moral. España no necesita maleantes, vagos, proxenetas, ni sodomitas. Espero que sepan estar a la altura de nuestro sacrificio", se presenta.