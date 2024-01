Quién es 'El pequeño Nicolás'? Es la pregunta que España se hizo cuando apareció en la escena política un joven que puso en jaque al Gobierno. Detenido en 2014 por falsedad documental, estafa en grado de tentativa, y usurpación de funciones públicas entre otros delitos; llegó a infiltrarse en la escena política y económica del país. El próximo 15 de febrero, llega a Netflix la docuserie '(P)Ícaro: el pequeño Nicolás' sobre este personaje creada por Adolfo Moreno y dirigida por Tomás Ocaña.

"Os voy a contar la historia de la persona que no era nadie, llegó a lo más alto y que no debería haber estado ahí", dice 'El Pequeño Nicolás' en una de las escenas de la docuserie que se pueden ver ya en el tráiler. En el vídeo, Nicolás Gómez Iglesias revela el secreto de su éxito: "Me lo creía tanto que los demás también se lo creían". Y añade: "La gente cree que hay grabaciones que no existen y eso te da un poder increíble". Y así expresa como se sentía: "Era el puto amo y quería ser todavía más el puto amo".

A través de tres episodios, la serie documental aborda las incógnitas del caso y narra, con las declaraciones del protagonista y de otros implicados, los momentos más polémicos y delirantes de la rocambolesca historia. CAPA España es la productora y ha contado para su investigación con material inédito que podrá verse en la docuserie. Algunas de las preguntas que plantea la docuserie son: ¿Cómo fue posible que el Pequeño Nicolás pudiera llegar donde llegó?, ¿Quién lo utilizó? ¿Quién le pasaba información?, ¿Por qué cae sobre él toda la estructura del Estado y le aniquilan? Precisamente, quien formula esta última cuestión en el tráiler es el excomisario José Manuel Villarejo.

Y el propio Nicolás Gómez confirma en el avance publicado por Netflix que recibió amenazas: "Me dijeron que iba a aparecer suicidado". Quizá por eso ha decidido que "se acabó hay que decir la verdad y que la verdad salga a la luz". Lo que pasa es que a veces la realidad es más inverosímil y menos creíble que la ficción.

'(P)Ícaro: el pequeño Nicolás' narra la increíble historia de ascenso y caída de 'El Pequeño Nicolás', sobrenombre con el que supimos de la existencia de Nicolás Gómez Iglesias. Según la sinopsis de la plataforma, con tan solo 14 años el joven pasó de relaciones públicas en discotecas a codearse con políticos, empresarios, servicios secretos e incluso la Casa Real. Una vida de negocios, viajes, seducción, palacios, comisiones y fiestas que acaba cuando se ordena su detención en 2014.