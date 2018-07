Patrick Jane vuelve a laSexta en la última temporada de El Mentalista

¿Serán capaces de conseguirlo? ¿Cómo reaccionarán Abbot y el resto del equipo? Mañana, a las 22:30, se estrena el primer episodio de la séptima temporada en laSexta.



Simon Baker vuelve a ponerse en la piel de Patrick Jane, consultor del FBI con una gran capacidad deductive basada en la observación y la manipulación psicológica. El Mentalista ha ganado el premio al mejor drama en los People's Choice Award y está coprotagonizada por Robin Tunney (Prison Break), Tim Kang (The Forgotten), Rockmond Dunbar (Sons of Anarchy), Joe Adler (Shameless) and Josie Loren (Make It or Break It).

Nuevos compañeros y nuevos casos en la séptima temporada

Ex consultor del CBI en California, Jane ha pasado dos años de su vida siguiéndole los pasos a John El Rojo, el asesino que terminó con la vida de su esposa y su hija. En su nueva etapa en el FBI Jane vuelve a trabajar con Theresa Lisbon, supervisados por el agente Dennis Abbot y trabajando con Kimball Cho, el analista Jason Wyle y la joven y ambiciosa agente Michelle Vega, que se incorpora al reparto de El Mentalista. Ahora que Lisbon y Jane se han confesado sus sentimientos, deben encontrar la forma de conjugar su vida profesional y personal.