No suele ser fácil echar la vista atrás a las series y películas de los 80 y los 90 porque comprobamos lo mal que han envejecido muchas tramas. En parte eso es una buena señal porque significa que evolucionamos como sociedad. Pues ese ejercicio lo hizo en el podcast 'Zack to the future' el actor Mark-Paul Gosselaar que interpretaba a Zack en 'Salvados por la campana'. De hecho, fue un proyecto del actor junto a Dashiell Driscoll, uno de los guionistas de la serie y también del reciente reboot, precisamente para revisitar los episodios y recordar momentos épicos del rodaje y de la ficción.

Recientemente, ambos han sido invitados a 'Pod Meets World' otro podcast que repasa los capítulos de la serie 'Yo y el mundo'. Allí, Gosselaar ha reconocido que hay episodios que serían problemáticos en el contexto actual. "Hubo uno en el que básicamente estaba prostituyendo a Lisa Turtle. Cobraba a la gente para que la besara sin su consentimiento, eso fue duro", dijo. Sobre ese capítulo en concreto aseguró que prolongaron el episodio en el podcast en el que hablaban de él para incluir una aclaración: "No aprobamos esto, solo estamos aquí para discutirlo".

Ya durante la emisión del podcast en 2020, el actor reconoció que muchos episodios no habían envejecido bien. "No vamos a decir que no vemos las situaciones moralmente aborrecibles o anticuadas y las respuestas a ciertas cosas. Pero también estamos aquí para ofrecer un podcast divertido y una celebración de 'Salvados por la campana'", dijo.

Otro de los episodios que avergonzó al interprete fue uno en el que su personaje Zack Morris vestía un traje tradicional de nativo americano. "Ver a Zack Morris con un tocado completo... En eso tuvimos que haber sido un poco sensibles, simplemente hay cosas que no filmarías hoy en día". Precisamente, ha dicho que hoy en día si se enfrentase a un trabajo en una serie se "protegería" tanto a sí mismo como al personaje: "Dialogaría con el guionista o el productor para analizar a fondo si algo es beneficioso para mí, para el personaje y para el futuro de la serie".