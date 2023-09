Después de que su propio hijo, Alejandro, desvelara a María Jiménez que había visto a su padre en un apartamento con otra mujer, la artista abrió los ojos y decidió separarse. "Cuando da el paso definitivo de que aquello se tiene que acabar por completo ella lo pasa mal después porque a este señor le da por ella, haciéndole la vida imposible", cuenta Isabel, hermana de María Jiménez.

La propia artista desvela en este vídeo que la llamaba todos los días y, como no quería volver con él, la insultaba: "Eso fue horroroso. Yo no quería volver con él y se ponía a llorar". María Jiménez asegura que cuando ella le decía que no iba a volver con él porque ya no le creía nada, el actor "se volvió loco": "Y ahí empezó la guerra". "Él le hizo la vida imposible aquí metida. No paraba de llamarla", insiste Isabel, que afirma que, incluso, el actor quiso volver a vivir con ella.