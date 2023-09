La gran María Jiménez murió este jueves en Sevilla y laSexta le ha rendido homenaje emitiendo 'María Jiménez: mi mundo es otro', el primer capítulo de la serie documental sobre ella.

La cantante habló sin tapujos de su enfermedad, de sus sentimientos y de su vida personal y profesional.

"Soy María Jiménez, he construido mi universo como si fuera indestructible y he gastado mi tiempo como si fuera eterno, pero la vida me ha puesto una nueva piedra en el camino. Esta vez, en forma de enfermedad. Todo va demasiado rápido. Ha habido muchas cosas en mi vida que quiero recordar. Cosas que me hicieron daño y con las que he tenido que aprender a sobrevivir. Quiero contar lo que he vivido a través de mis imágenes y diarios más personales, que comparto con ustedes por primera vez".

La artista sacó a la luz sus confesiones más íntimas a lo largo de su trayectoria para compartirlas con el público.

"¿Qué más da si al final del camino todo es conjunto? ¿De qué vale tener tantas cosas y no compartirlas? La reina de las mariposas es un largo camino y no hay que olvidarse jamás de que el amor es la vida, el placer solamente se disfruta un ratito porque después del placer te levantas tan solo que la vida tiene noche y se vive de día. Se vive cuando se está vivo y no se tiene agonía", aseguraba.

Preguntada por qué era la vida para ella, contestaba sin dudar: "La vida es una broma para mí. Cuando quiere viene a gusto y cuando viene mal hay que torearla. De mi vida, intento quedarme con lo bueno. Por eso digo siempre que la vida son tres días y dos están nublados. Hay que aprovechar sin lamentaciones, disfrutando. Sin hacer daño a nadie. Es una forma de ser que yo he tenido toda mi vida desde que era una niña".