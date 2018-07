Estos son los cinco personajes que sobrevivirán al frío invierno de Juego de Tronos, según George RR Martin

CUIDADO SPOILERS

Se ha filtrado una carta que escribió el autor de la saga en 1993 en la que cuenta quienes son los personajes más importantes. Según RR Martín, Juego de Tronos cuenta la historia de tres hombres y dos mujeres: Jon Nieve, Tyrion Lannister, Bran Stark, Arya Stark y Daenerys Targaryen. Si todavía no has visto el último episodio, es mejor que no sigas leyendo para evitar los spoilers.