Cómo evitar los 'spoilers' de Juego de Tronos

Ya ha salido el último capítulo de Juego de Tronos, pero tú te has quedado atrás mientras que la mayoría de tus amigos ya lo han visto y no pueden evitar comentar acerca del episodio. Aunque no solo es culpa de tus amigos, sino también de las redes sociales que nos bombardean con titulares que nos desvelan algunos detalles acerca de la serie.

Pero todo esto se acabó. Con estos sencillos consejos para evitar los spoilers podrás ver tus redes sociales sin miedo a que aparezca una noticia relacionada con el nuevo episodio de Juego de Tronos. ¡Solucionado!