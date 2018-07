La broma pesada de Kit Harington a su prometida, Rose Leslie, que casi le cuesta su relación

Las bromas y hacer reír suelen ser buenas noticias para una pareja, pero siempre que las bromas consigan precisamente eso, hacer reír. Kit Harington, actor que interpreta a Jon Snow en la ficción de HBO 'Juego de Tronos', decidió poner una cabeza suya decapitada procedente de un rodaje de Juego de Tronos en la nevera para que Rose Leslie, su prometida y actriz que interpreta a Ygritte, se llevara una sorpresa al verla.

La cabeza que colocó Kit Harington en la nevera | Youtube

Y vaya si se sorprendio... No sólo no le hizo gracia la broma, sino que se cogió tal cabreo que según comentó el actor en el programa 'The Jonathan Ross Snow', su pareja le dijo: "Me dijo que si volvía a hacerlo me dejaría".

Harington grabó la broma con su móvil, y en el vídeo se puede ver como la actriz abre la nevera e instantáneamente entra en estado de pánico e incluso se pone a llorar. Todo ello, ante la atenta mirada de su prometido. April Fool's Day es la versión estadounidense del Día de los Inocentes en España.