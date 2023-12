No es la primera, ni será la última vez que se hable sobre los inconvenientes (aunque también haya cosas buenas) de convertirse en una estrella a una edad temprana. La actriz que saltó a la fama a los 17 años con 'Cinco en familia' ha hablado sobre su experiencia en Hollywood en el podcast 'Inside of you' en el que ha participado como invitada.

La serie 'Cinco en familia' se convirtió en un éxito internacional y Love-Hewitt, que ya tenía experiencia como estrella infantil en 'Kids Incorporated', entró en la segunda temporada como Sarah Reeves. Inteligente, divertida, sensible y obviamente atractiva y guapa inicia una relación intermitente con Bailey mientras lucha por conocer su pasado. Rápidamente se convirtió en la novia, la amiga o la hija que cualquiera querría tener y su imagen pasó a ocupar todas las revistas, como la portada de la publicación para hombres Maxim que en varios ocasiones le otorgó el título de la mujer más sexy. "Me llamaron sexy antes de saber lo que era ser sexy. A los 17 años aparecí en la portada de 'Maxim' y no tenía ni idea de por qué", ha asegurado.

Su carrera ha estado salpicada de otros éxitos, películas menores y una carrera como cantante pop no muy sonada. Volvió a triunfar con 'Entre fantasmas' dando vida durante cinco años a la, también sexy, decoradora y medium que ayudaba a los espíritus a cruzar al otro lado. 'The client list' cosechó también una gran audiencia, pero no tan buenas críticas. Con algunos parones entre medias hemos vuelto a verla en 'Mentes Criminales' y también en la serie procedimental '9-1-1'.

Más de 30 años de carrera y lo "extraño" para la actriz es que la gente quiere que siga siendo aquella chica de 17 años a pesar de que afirma que "aquella chica estaba insegura y confundida". "Me gusta quien soy, me siento bien", ha dicho. El tema de la imagen y de envejecer frente a las cámaras es un tema muy complejo, especialmente para las mujeres, aunque haya ejemplos también de hombres que han hecho de todo, sin éxito, para seguir siendo jóvenes al menos en la pantalla pero son muchos menos casos. El público es mucho más benevolente con ellos y ahí están, por ejemplo, Brad Pitt o George Clooney. "Envejecer en Hollywood es realmente difícil. Es muy difícil porque no haces nada bien", ha dicho.

Ella misma lo ha experimentado cuando fue criticada a principio de año porque estaba "irreconocible" en una foto con filtro que publicó. Según comenta la actriz, "los comentarios decían que 'recurría a los filtros porque estaba "irreconocible" y quería ocultar lo mal que está a sus 40 años'". Le pareció una locura y entonces intentó contrarrestar los comentarios negativos con otras fotos exagerando los filtros y siguió recibiendo críticas. La situación, tal y como ha explicado, le hizo darse cuenta que no iba contentar a todo el mundo.

En los últimos años, además de por su trabajo, Love-Hewitt ha aparecido en los medios por polémicas relacionadas con su cambio de peso o su cara "irreconocible". Y asegura que es inevitable que esas cosas te afecten: "Pretender que no (nos importa) es mentira". La actriz ha aclarado que lo que le preocupa especialmente es que ella tiene una hija y cómo le puede afectar porque "ese tipo de comentarios son peligrosos".