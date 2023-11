'La Mesías' es una de las series recién estrenadas que mayor expectación ha generado. Lo bueno y lo malo de que muchas personas esperen ver tu trabajo con tantas ganas es que, una vez en sus manos, puede que no se ajuste a lo que creían. A veces, la decepción es inevitable, pero tampoco ha sido el caso porque la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha tenido una gran acogida por parte del público y de la crítica. Aún así, el final de la serie y cómo enfrentan su pasado los personajes protagonistas, interpretados por Macarena García y Roger Casamajor, ha sido objeto de debate. Sobre la presión de no defraudar, Javier Calvo ha dicho que es algo no les preocupaba tanto como "hacer las cosas muy bien" y por lo tanto han tratado de enfocarse en lo positivo. Para Javier Ambrossi, la clave ha sido la confianza adquirida "gracias a que era un proyecto largo en el tiempo tanto de producción, como de proceso creativo". Hay que tener en cuenta que ha sido un trabajo de tres años, "uno de escritura, otro de planificar y 25 semanas de rodaje con un parón en medio y luego otro año de montaje". "El tiempo es muy amigo de la creación, es muy amigo de casi todo, en realidad", afirma Ambrossi apoyado por Calvo que asegura que esa es "una de las reivindicaciones de la serie". "Con tiempo y con los medios necesarios puedes crear series que no sean 'fast food' sino que perduren en el tiempo".

'La Mesías' supone un "importante paso adelante como narradores" en la carrera de los creadores de títulos como 'Paquita Salas' o 'Veneno'. Y es que tal y como nos cuentan, durante la entrevista de promoción, querían adentrarse en en nuevos géneros como el thriller después "haber hecho una comedia y un biopic" a su manera: "Quisimos hacer esta historia dura sobre la infancia y el trauma y sobre lo que es crecer en una ambiente hostil y encerrados como crecen los protagonistas".

La trama nos acerca a una familia disfuncional en la que la madre de dos hijos trata de sobrevivir y termina aislando de la sociedad a su familia numerosa convencida de que es una especia de Mesías que habla con dios. Dos de los hijos -Irene (Macarena García) y Enric (Roger Casamajor)- logran escapar, pero los vídeos virales de sus hermanas cantando canciones religiosas les devuelven de golpe a un pasado que creían haber dejado atrás. Una historia que ha recordado mucho al caso de la familia Bellido Durán y las 'Flos Mariae'. Una comparación de la que Calvo y Ambrossi se han desmarcado desde el inicio situando sus referencias en otras historias de familias, traumas y aislamiento del panorama audiovisual. "Empezamos queriendo hacer una especie de 'Mujercitas' dark, una especie de 'Vírgenes suicidas', o 'Mustang' y poco a poco fuimos elaborando alrededor una trama de búsqueda más al puro estilo de 'Incendies' de Denis Villeneuve", enumeran. "Así fuimos construyendo la historia de esta familia tipo puzzle en la que el espectador va colocando las piezas muy poco a poco mientras avanzan los capítulos hasta tener un mosaico completo de una familia numerosa unida por el trauma". Aún así, a pesar de que de que "es una serie oscura" y de que "eminentemente es un thriller y un drama familiar" consideran que también es "luminosa y sanadora con su punto pop, su punto divertido, su punto musical".

Con tantos temas y tantos matices entienden que sea fácil que le llegue a la gente por distintos motivos. "Hay personas a las que les toca porque tienen hijos, otras porque han tenido una infancia difícil, o por haber ido a un colegio religioso, por haber tenido una madre joven, o por lo que sea". Y ambos confirman: "Sorprendentemente, es una serie muy universal que habla del abandono y del encierro, de querer escapar, de querer huir, de querer ver que hay más allá y vivir otra vida".

Una huida que los dos protagonistas afrontan de maneras diferentes y con resultados también muy dispares. Y esa es "la gran cuestión de la serie" para los creadores: "Intentamos escapar de las cosas que más nos hacen daño pero si han pasado en el hogar hay un momento en la vida en el que tienes la necesidad de volver, el desarraigo te pide volver". Por eso la serie habla de "cómo se repiten desgraciadamente patrones y lo que se aprende de pequeños es muy difícil desaprenderlo". "El crecimiento es un ticket de ida y vuelta, lo que pasa es que la vuelta a veces es complicada. Creo que los personajes se enfrentan a una vuelta muy complicada a su hogar".

Además, la libertad del público para sentirse apelado también se debe a que, como cuentan Calvo y Ambrossi, por primera vez como directores se han sentido con la confianza para ser ambiguos. "Queremos dejar abiertas muchas cosas a espectador (...) y dejar las cosas en donde suelen estar en la vida porque hay mucho gris, en la vida hay mucho intermedio y eso es muy reivindicable", explica Ambrossi. "Creo que la serie reivindica mucho ese no saber y el estar en ese punto de si es verdad o es mentira, nos pasó esto o yo me lo estoy inventando, lo recuerdo así pero igual fue de otra manera, está bien o está mal, era la única salida que tenía ella o había otras, podíamos haber hecho algo más, es mejor estar en casa o es mejor salir de ella, mejor lo malo conocido o lo bueno por conocer", continúa diciendo sobre el juego de confianza que establecen en 'La Mesías' con el público.

Además de Macarena García y Roger Casamajor, el reparto cuenta con Lola Dueñas, Cecilia Roth, Carmen Machi, Ana Rujas, Amaia y Albert Pla. También completan el elenco Gracia Olayo, Aixa Villagrán, Nora Navas, Ángeles Ortega y todo un plantel de actores y actrices noveles para dar vida a los personajes en su infancia. Y de hecho, Calvo y Ambrossi nos cuenta que las interpretaciones del elenco es una de las cosas de las que más orgullosos están, especialmente de los niños y niñas de la serie y sus familias "por la paciencia y cómo han dejado que llevemos a sus hijos e hijas a situaciones complicadas". Calvo también se queda con la calidad técnica del rodaje y con los guiones, especialmente los diálogos del capítulo 6 que afirma que escribieron en un mes. "Fue como conectar con algo y de repente en nuestras cabezas hablaban todos esos personajes".