El actor Kenneth Branagh sufre una total transformación en 'This is England' para meterse en la piel del Primer Ministro Boris Johnson cuyo mandato acabara en octubre tras anunciar su dimisión como líder del Partido Conservador. En principio, la serie se centra en los convulsos primeros meses de gobierno incluyendo los momentos más duros de la pandemia del coronavirus. Movistar Plus+ ha anunciado el estreno para el próximo otoño y habrá que esperar a ver si refleja las controvertidas fiestas en Downing Street durante el confinamiento más duro que han desencadenado su renuncia, entre otras polémicas.

La ficción de Sky Original es una creación de Michael Winterbottom que sumerge al espectador en los pasillos del poder. Los asuntos políticos se mezclan con historias e todo el país protagonizadas por los expertos y científicos que trabajaron a contrarreloj para combatir la enfermedad, así como los ciudadanos comunes que vieron sus vidas trastocadas y sumidas en el caos.

Winterbottom ha querido reflejar el que, sin duda, quedará como un insólito periodo histórico de la primera ola de la pandemia cuando "todo el país (acotándolo a Reino Unido) se unió para luchar contra un enemigo invisible". "Una época en la que la gente era más consciente que nunca de la importancia de la comunidad. Nuestra serie entrelaza innumerables historias reales, desde Boris Johnson hasta personas que estuvieron en primera línea en todo el país, los esfuerzos de científicos, médicos, trabajadores de residencias de ancianos y legisladores que lucharon para protegernos del virus".

Junto a Branagh completan el reparto Ophelia Lovibond ('Minx') como su esposa Carrie Symonds; Simon Paisley Day en el papel de Dominic Cummings; Andrew Buchan ('The Crown') como el exministro de Sanidad Matt Hancock; y James Corrigan ('Esto te va a doler') como el estratega político Isaac Levido, entre otros.