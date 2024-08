Anya Taylor-Joy vuelve a la pequeña pantalla. Tras su paso este 2024 por los cines encarnando a Furiosa en la película del mismo nombre, la actriz que ya triunfó en Netflix con 'Gambito de Dama' ('The Queen's Gambit', 2020) volverá a la plataforma protagonizando 'How to Kill Your Family'. La miniserie, que constará de ocho capítulos, adaptará la novela del mismo nombre publicada en 2021 por la escritora británica Bella Mackie. Netflix aún no ha revelado el resto de nombres que acompañarán a Taylor-Joy en esta nueva comedia negra.

La autora Bella Mackie se ha mostrado entusiasmada con la elección de Taylor-Joy, de quien piensa que es "la persona más adecuada para interpretar a Grace", y reconoce que a menudo piensa que la actriz entiende a su protagonista mejor que ella misma. Anya Taylor-Joy también ha reconocido las ganas de participar en el proyecto. Según ha asegurado en una entrevista para Netflix, tras acabar con la última página del guión, supo que debía forma parte parte del equipo que trajera la historia de Mackie "a la vida".

'How to Kill Your Family': una comedia sobre venganza familiar

Conocida en España con el nombre 'Cómo matar a tu familia', la novela de Mackie ha vendido 1,2 millones de copias en todo el mundo. La historia parte de las ansias de venganza de Grace Bernard, una antiheroína que, a la muerte de su madre, es rechazada por su multimillonario padre Simon Artemis, que ya había abandonado a su esposa e hija a su suerte. Repudiada por todos aquellos que deberían amarla, Grace da rienda suelta a su imaginación con una serie de asesinatos "morbosamente creativos" que la acercan a una enorme herencia, pero la alejan "de lo que realmente necesita".

La exitosa carrera de Anya Taylor-Joy

A sus 28 años Anya Taylor-Joy ya puede presumir de una exitosa carrera en Hollywood: ha trabajado con M. Night Shyamalan en 'Split' (2016) y 'Glass' (2019), recibió elogios por su interpretación de Beth Harmon en 'The Queen's Gambit' (2020) y también ha aparecido en 'The New Mutants' (2020), 'Last Night in Soho' (2021), 'The Menu' (2022) y 'Furiosa: de la Saga Mad Max' (2024), además de una pequeña aparición en 'Dune: parte 2' como Alia Atreides, hermana del protagonista de la saga.