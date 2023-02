El público de 'The last of us' está de enhorabuena esta semana porque porque HBO Max va a publicar dos episodios en lugar de uno. El cuarto ya está en emisión como todos los lunes y el quinto se adelanta al sábado 11 de febrero, en lugar del lunes 13.

El motivo del cambio es la celebración de la Super Bowl. En Estados Unidos, la serie también se emite en la televisión lineal y para evitar coincidir con la emisión del mayor evento deportivo del país, HBO va a adelantar la emisión del quinto episodio y, por tanto, también estará disponible con antelación en la plataforma de streaming HBO Max.

'The last of us' ya se considera una de las mejores series del año, a pesar de que se haya estrenado en enero de 2023, y la serie se ha confirmado como el mejor estreno de HBO Max desde 'La casa del dragón' en 2022 o 'Broadwalk Empire' en 2010. De hecho, el tercer episodio que ha sido calificado como el mejor de la serie, tuvo una gran audiencia en televisión incluso coincidiendo con la emisión del campeonato de la AFC de fútbol americano en la Costa Este de Estados Unidos. Aún así, la Super Bowl son palabras mayores y la cadena no quiere arriesgarse a competir con un evento deportivo televisado que el año pasado reunió a 99.2 millones de personas. En streaming, la serie también está registrando unos datos de récord con más de 21 millones de espectadores con los dos primeros episodios.

La serie protagonizada por Pedro Pascal ('The Mandalorian') y Bella Ramsey ('Juego de tronos') y que adapta el exitoso videojuego de Naughty Dog ya ha sido confirmada para una segunda temporada. La historia cuenta el viaje de Joel, un buscavidas superviviente, por en un mundo asolado por un hongo que transmite un virus y convierte en zombis a los ingectados. En este contexto, Joel tendrá que viajar por todo el país acompañando a Ellie, una niña de 14 años, que parece tener la clave para acabar con el virus.