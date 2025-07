La afirmación de Zaida Cantera sobre las políticas de Donald Trump: "Todo le está saliendo mal"

En laSexta Xplica, Zaida Cantera ha señalado que Donald Trump está siendo incapaz de cumplir todo aquello que prometió durante su campaña electoral y lo que está afirmando ya de nuevo en la Casa Blanca.

"Recordemos cómo entró Trump. Quería entrar como un elefante y se ha encontrado una cacharrería más ordenada de lo que pensaba. Nada de lo que dijo está ocurriendo. Dijo que iba a imponer aranceles y todavía no los ha puesto. Dijo que todos se iban a arrodillar y que todos los países en dos o tres días estarían firmando acuerdos. Solo ha firmado tres", ha señalado.

Lejos de quedarse ahí, la exvicepresidenta en la OTAN ha enumerado otras afirmaciones que no se han cumplido del republicano: "Todo le está saliendo mal. Le está saliendo mal incluso lo que él creía que le iba a salir bien como el bombardeo de Irán porque su propia inteligencia le ha dicho que eso de acabar con el programa nuclear de Irán nada. Estamos viendo como iba a conquistar Groenlandia y, ¿qué ha pasado? O lo que dijo del canal de Panamá, que se han aumentado tropas pero ya estaba preacordado".

"Acordémonos cómo iba a poner de rodillas a la UE y cómo la UE no lo ha estado. Inclusive lo de la OTAN, que prometía que todos iban a firmar el 5% y no solo todos no han firmado el 5%, sino que Italia, Bélgica, Portugal han matizado lo del 5% porque se están dando cuenta de que no es posible".

Cantera ha señalado que estas afirmaciones forman parte de una estrategia de Trump para intentar tapar los problemas que también tiene en su propio país: "Trump buscaba un enemigo externo para intentar controlar los enemigos internos. California se le ha levantado. Incluso se le están levantando internamente con todos los problemas que está teniendo. Pretendía ser el gobernador del mundo y se está dando cuenta de que no es capaz ni de gobernar su casa".