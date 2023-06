En septiembre de 2016, Walfran Campos se encontraba en Joao Pessoa, su localidad de origen, con el billete comprado para viajar a España e ir a vivir con su hermano Marcos. Pocos días antes de viajar, Walfran leyó en un periódico la noticia de que su hermano, su cuñada y sus dos sobrinos habían sido hallados muertos en su casa. "No sé ni cómo llegué a casa de mi madre, porque me pasaban miles de cosas por la cabeza en ese momento", cuenta en 'No se lo digas a nadie', una serie documental de ATRESplayer PREMIUM' sobre el crimen de Pioz.

"Cuando Walfran llega con el periódico, lo tira sobre la cama de mi habitación, donde yo estaba, y me dice: 'Es Marcos'. Inmediatamente fui a mirar en mi WhatsApp las fotos que había recibido de Marcos unos días antes y comprobé que eran las mismas fotos", relata la hermana de la víctima, Jacqueline Campos.

"Le ha pasado algo muy grave a Marcos y a su familia", le dijo Walfran a su madre, María Das Graças Campos, quien también ofrece su testimonio en esta docuserie. "Traté de mantenerme en pie, pero no podía ni hablar"

La familia de Janaína también descubrió la noticia a través de la prensa. "Se mencionaba a una familia, pero no decían quiénes eran. Nos asustamos. Empezamos a llamar al móvil de Janaína, pero estaba apagado" relata ante las cámaras. Wiltin Diniz Américo, su padre, rememora cómo fue exactamente ese momento. "Fue un lunes, sobre las 12h, cuando mi yerno Eduardo me puso la mano en el hombro y me dijo: 'Han matado a Janaína'.

"¿Y María Carolina y el pequeño David cómo están?", preguntó él. "Los mataron a ellos dos también", fue la respuesta.

"Cuando me enteré de la muerte de Marcos, automáticamente me vino Patrick a la cabeza. Es mi sobrino, nieto de mi madre, hijo de mi hermana mayor, Soraya, y de François", reconoce Walfran acerca de quien resultó ser el autor de los hechos. Patrick Nogueira vivía también en España y la familia de Marcos temía por su vida.