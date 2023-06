laSexta estrena el próximo martes el primer y segundo capítulo de 'Nacho', la serie de ATRESplayer que narra la vida de Nacho Vidal y que se adentra en la industria del porno desde la comedia.

En este vídeo, Miriam Giovanelli, que da vida a Bellísima, apunta que la serie permite adentrarnos en esta historia, no solo a través de la cuestión más sexual, sino también "abre un debate" porque "el estigma del porno no lo vive igual la actriz que el actor", asegura. Además, indica que todo se aborda, no solo desde el relato de personas reales, sino también a través del punto de vista de distintos directores: "Eso ha sido un acierto".

"Yo nunca he sido consumidora de porno, si no lo diría", confiesa, aunque admite que esta serie le ha permitido tener una opinión al respecto: "Ha removido en mí cosas". "Hay que hablar de educación sexual y el porno no es la vía", subraya.