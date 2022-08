Fantasía, mujeres que rompieron moldes jugando al béisbol en los Estados Unidos de los años 50, docuseries true-crime, series míticas que llegan completas... Esta semana hay tanta cantidad de series nuevas como variedad de géneros. Entre todo lo que llega destacamos 'La Profesora' (Filmin) que ha generado ríos y ríos de tinta en Reino Unido, la tercera temporada de 'Power Book III: Raising Kanan' (Starzplay) donde veremos como el hijo de una narcotraficante sigue sin estar conforme de ocupar el lugar que le corresponde en ese imperio de criminalidad y 'A League of Their Own' (Amazon Prime Video), una adaptación de la película del mismo nombre donde dos mujeres negras se quieren abrir paso en un mundo tan hostil como el del béisbol de los años 50. Y de postre para los más peques, bueno y los no tan peques... también se estrena 'Yo Soy Groot' (Disney+), una serie de cortos del personaje más entrañable de los Guardianes de la Galaxia.

Netflix

'Acabo de matar a mi padre' (Docuserie) - Martes 09

Llega un nuevo true-crime a Netflix. Una docuserie sin precedentes que narra la increíble historia jamás contada de la familia Templet. Anthony Templet le pegó un tiro a su padre y nunca lo negó. Sin embargo la historia es mucho más compleja y eso es lo que explora este título en sus tres episodios. Los motivos del asesinato tenían implicaciones profundas que se extienden mucho más allá del entorno familiar y revelaron toda una existencia de abusos. La serie analiza la mente de Anthony y cómo se precipitaron los sucesos del 3 de junio de 2019, así como las secuelas psicológicas y emocionales.

'Locke & Key' (T3) - miércoles 10

La tercera y última temporada de esta adaptación del cómic de Joe Hill y Gabriel Rodríguez cerrará todas las incógnitas sobre los misterios de la casa, las llaves mágicas y el origen de la familia Locke. Los Locke siguen descubriendo magia en Key House y al mismo tiempo una nueva amenaza se cierne sobre Matheson... y con planes propios para las llaves.

'Yo nunca' (T3) - viernes 12

Los dramas amorosos y existenciales de la adolescente estadounidense de origen indio Devi (Maitreyi Ramakrishnan) vuelven una nueva temporada en esta serie sobre el paso a la edad adulta. Los nuevos episodios darán continuidad a todo lo que sucedió en el intenso baile de instituto con el que terminaba la segunda temporada. Habrá que ver si en esta entrega Ben decide lanzarse a reconquistar a Devi, a pesar de que ella está inmersa por primera vez en una relación seria con Paxton. ¿Cuál de los dos es el verdadero amor de la protagonista? Además, por si eso fuera poco, las decisiones sobre el futuro van a ser vitales con la universidad a la vuelta de la esquina. Pero Delvi y sus amigos no son los únicos que deben elegir: Kamala, la prima de Devi; y Nalini, su madre; también tienen sus propios dilemas.

'Una familia modélica' - viernes 12

Este thriller policiaco surcoreano sigue a Don-ha, un tipo normal y corriente cuya familia pasa por problemas económicos y cuyo matrimonio está al borde del divorcio. Pero en ese momento, descubre un montón de dinero relacionado con un asesinato y acaba viéndose implicado en una organización criminal.

HBO Max

'Misfits' (serie completa) - sábado 13

Por fin estará disponible en una plataforma en España, la serie británica que cuenta como, tras una extraña tormenta, un grupo de delincuentes e inadaptados sociales consiguen superpoderes. Esta combinación de ciencia ficción, comedia y drama de cuatro temporadas se convirtió en una ficción de culto.

Amazon Prime Video

'A League of Their Own' - Viernes 12

Reimagina y reinterpreta la película de Penny Marshall de los años 90 mientras profundiza en la historia de toda una generación de mujeres que soñaban con jugar al béisbol profesional tanto en la All-American Girls Professional Baseball League como fuera de ella. La serie sigue a Carson (Abbi Jacobson), a Max (Chanté Adams) y a un nuevo grupo de divertidos personajes mientras van labrando sus propios caminos hacia el terreno de juego, conociéndose como equipo y descubriéndose a sí mismos.

Disney+

'Felicity' (completa) - miércoles 10

Esta serie juvenil de finales de los 90 se suma al catálogo de la plataforma con sus cuatro temporadas que se centran en la etapa universitaria de Felicity Porter en Nueva York. En esos años, la protagonista deja atrás su adolescencia para convertirse en adulta mientras trata de cumplir sus sueños. En la gran ciudad, la joven busca un cambio de vida pero también llega a allí siguiendo a su amor del instituto al que por timidez nunca le ha confesado sus sentimientos pero pronto hará nuevas amistades y se verá envuelta en el triángulo amoroso que centrará la trama.

'Bluey' (T3, Parte A) - miércoles 10

Bluey es una inagotable perrita blue heeler de seis años a la que le encanta jugar y que convierte la vida cotidiana de la familia en aventuras extraordinarias, desarrollando su imaginación y su capacidad de recuperación mental, física y emocional.

'Yo soy Groot' - miércoles 10

No hay forma de proteger la galaxia de este travieso niño. Así que prepárate para que Baby Groot sea el protagonista de su propia serie, explorando sus días de gloria creciendo -y metiéndose en problemas- entre las estrellas.

'Tíos duros' - viernes 12

El cómico Chris Estrada protagoniza esta comedia irreverente ambientada en Los Ángeles y en la que interpreta a un inmaduro treinteañero al que le cuesta comprometerse y que aún vive con sus padres. Su día a día transcurre en Hugh Not Thugs, la organización sin ánimo de lucro en la que trabaja y que se dedica a la rehabilitación de pandilleros.

AppleTV+

'Después del Huracán' - Viernes 12

Basada en hechos reales y adaptada del libro de la periodista ganadora del Premio Pulitzer Sheri Fink, 'Después del huracán' narra el impacto del huracán Katrina y sus secuelas en un hospital de la zona afectada. Cuando subieron las aguas, se cortó la electricidad y el calor se disparó, los exhaustos trabajadores de un hospital de Nueva Orleans se vieron obligados a tomar decisiones que después los perseguirían durante muchos años.

'Las Chicas de Surfside' - Viernes 19

Basada en la exitosa serie de novelas gráficas homónimas de la autora Kim Dwinell, la serie sigue a las mejores amigas Sam y Jade, que resuelven misterios sobrenaturales en su tranquila ciudad costera de California. 'Las chicas de Surfside' deben combinar sus fortalezas opuestas de imaginación y lógica para resolver los misterios, aparentemente sobrenaturales, que se esconden justo bajo la superficie de su ciudad.

Filmin

'La Profesora' - Martes 09

Una de las series más controvertidas del año en Reino Unido. Narra la historia de una profesora de instituto que es acusada por uno de sus alumnos de haber mantenido relaciones sexuales con él. La maestra no recuerda nada de aquella noche, lo que no hará más que retorcer las cosas.

'All You Need' (T1, 2 y 3) - Viernes 12

La serie LGTBI del momento en Alemania, Ambientada en Berlín en la era Grindr, trata sobre cuatro hombres homosexuales y sus desafíos en la vida y en el amor.

AMC+

'Moonhaven' - Jueves 11

Thriller de suspense ambientado en una comunidad utópica construida en la Luna. Bella Sway (Emma McDonald), contrabandista y piloto de un carguero lunar, es acusada de un crimen y enviada a Moonhaven, asentamiento ubicado en la Luna y encargado de buscar las soluciones para acabar con los problemas que amenazan a la civilización en la Tierra. Bella, que no es partidaria de este hipotético 'paraíso' lunar, se verá envuelta en una conspiración para hacerse con el control de la inteligencia artificial responsable de los milagros de Moonhaven. Uniéndose a un detective local, Paul Serno (Dominic Monaghan), intentarán detener a las fuerzas que quieren destruir la última esperanza de la Tierra antes de que se destruyan ellos mismos.

Starzplay

'Power Book III: Raising Kanan' - Domingo 14

Ambientada en los primeros años de la década de 1990, la tercera serie del Universo 'Power' cuenta la historia de origen del personaje favorito de los fans, 'Kanan' Stark y su entrada en el mundo criminal de la mano de su madre, que dirige despiadadamente el imperio de la droga de la familia. Al comenzar la segunda temporada, Raquel 'Raq' Thomas se ha hecho con el control del tráfico de drogas de la ciudad, pero su hijo se le escapa. Kanan Stark regresa a Queens con la incertidumbre de su futuro en el negocio familiar, y debido al persistente secreto del detective Howard, está aún más inseguro de su pasado.