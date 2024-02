Hay buenas y malas noticias para el público fan de 'El cuento de la criada'. Las buenas son que Elisabeth Moss ha reaparecido y, sorpresa, está embarazada. La actriz ha ido al programa de Jimmy Kimmel y el presentador ha mostrado su sorpresa al verla. "¿Estás embarazada o solo eres una increíblemente comprometida actriz de método?", le ha preguntado en referencia a su papel de June.

Otra buena noticia es que la actriz está de promoción de su última serie, pero no se trata de la esperada última temporada de 'El cuento de la criada'. Moss está presentando la miniserie 'The Veil', un thriller del creador de 'Peaky Blinders' Stephen Knight. Se trata de una serie de espías y con mucha acción. El presentador ha bromeado con el tipo de personajes que la actriz ha interpretado en sus últimos trabajos y que siempre son oscuros y muy dramáticos. La intérprete lamenta que no le ofrezcan comedias románticas, su género preferido según ha confesado.

Además, el rodaje de la nueva serie de Hulu ha sido especialmente difícil con mucho nivel de acción y escenas que ha tenido que preparar durante semanas. Aún así, sufrió un percance y ha contado que se rompió una vértebra en uno de los rodajes.

Hablando de rodajes, la protagonista de 'El cuento de la criada' ha revelado que la producción de la sexta temporada de la serie que será además la última no comenzará hasta este verano. Y esa es la mala noticia porque eso significa que los capítulos probablemente no llegarán a HBO hasta 2025.