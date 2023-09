"He vivido mi vida, sin pensar en el fin. He gastado mi tiempo como si fuera eterno", reflexiona María Jiménez, que destaca que los años han pasado y la vida ha vuelto a golpearla cuando, por una obstrucción intestinal estuvo a punto de morir. "Lo que he pasado ya pasado está", destaca la artista en 'Mi mundo es otro', el documental sobre su vida antes de fallecer.

María Jiménez estuco dos meses y medio en coma y "el médico me llegó a decir que podia durar 2 horas", explica Isabel, su hermana. Por su parte, su hijo, Alejandro, se emociona al recordar esos horribles meses: "Lo más traumático fue el coma".