"Me dijo que se metería en las favelas de Brasil y que allí le buscasen": la confesión de Antonio Anglés a un amigo tras cometer el crimen de Alcásser

Las autoridades sospechan que el destino de Antonio Anglés tras asesinar a las niñas de Alcásser pudo estar en Sao Paulo. Sin embargo, la Interpol brasileña no detectó su entrada en el país.

Las autoridades perdieron la pista de Antonio Anglés en Dublín en el año 1993. Este febrero se cumplen 32 años de su desaparición tras secuestrar, torturar, violar y asesinar a tres jóvenes. Todas las investigaciones quedaron sin efecto, por lo que al final se aceptó la teoría de que Anglés desapareció a bordo del navío City of Plymouth.

No obstante, también se baraja la hipótesis que en vez de embarcar rumbo a Irlanda, Anglés hubiese cogido otro barco rumbo a México, Estados Unidos o Brasil. Esta última opción es la que más fuerza cobró. "Me dijo que se metería en las favelas, y que allí le buscasen", relata un amigo del criminal.

Ademir Alves, máximo responsable de la Interpol en Sao Paulo en 1993, relata que, aunque no detectaron nunca a Anglés, no descartan la hipótesis. "Según la Interpol España, existía la posibilidad de que Anglés hubiera entrado en territorio brasileño, pero nuestra frontera terrestre es enorme, por lo que no hay ninguna manera de fiscalizar de forma efectiva toda nuestra frontera", reconoce Alves.

Además, admite que estuvieron buscando al delincuente "durante una semana" y después decidieron cerrar el asunto.