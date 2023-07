La cuarta temporada de 'The Witcher' no llegará en 2024 como en un principio estaba previsto después de que en 2022 se anunciase que habría un nueva entrega, eso sí, sin su principal protagonista Henry Calvin. El actor anunciaba que no volvería a interpretar a Geralt de Rivia y Netflix buscó como sustituto a Liam Hemsworth.

El australiano tendrá que esperar para retomar el personaje porque, según publican varios medios, el rodaje no comenzará en septiembre como estaba previsto. La causa más probable del retraso indefinido es la huelga del Sindicato de Actores que reclama a los Productores y los Estudios contratos y remuneraciones más justas, además del control del uso de la Inteligencia Artificial.

Este retraso lleva a pensar que el futuro de la serie podría estar en el aire si tenemos en cuenta, además, el brusco descenso de la audiencia en la tercera y última temporada. En su primera semana de estreno, con 73 millones de horas reproducidas, la serie se quedaba muy lejos del estreno de la segunda entrega que superaba laos 142 millones de horas. Es cierto que habrá que sumarle los datos que haga el estreno de la segunda parte, pero aún así la caída es notable. Con todos estos datos y teniendo en cuenta que 'The Witcher' no es precisamente una de las series menos costosas de producir, habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses y si llega confirmación por parte de Netflix.

Por la experiencia de los últimos años ya se sabe que los números cuentan y mucho para la continuidad de una serie y no importa tanto que sea una de las ficciones con uno de los fandom más fieles. Hay ejemplos relativamente recientes de series que fueron canceladas en circunstancias parecidas, como fue el caso de 'Glow' afectada por la pandemia o 'Destino: la saga Winx', que también le generó a Netflix muchas críticas del público fan.