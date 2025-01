Cuándo sale la segunda parte de 'El Juego del Calamar'

'El Juego del Calamar' está llegando a su fin. No sin que su creador se esté planteando lanzar nuevas historias de este universo. Pero antes quiere tomarse una pausa, pues el proyecto lleva en su cabeza desde 2009. Hwan estuvo inspirado por los cómics, animaciones japonesas y su infancia en un barrio obrero de Seúl, donde la gente se endeudaba y la desigualdad reinaba.

Al principio, todos los estudios rechazaron su historia porque lo veían compleja, grotesca y poco viable económicamente hablando. Pero al final acabó saliendo y fue tal su acogida que la plataforma, Netflix, pidió al creador una segunda parte.

El éxito de la serie le animaron a escribirla. Pero decidió no crear una tercera. "No tenía intención de hacer una segunda temporada, porque el proceso general de escritura, producción y dirección de la serie fue muy desafiante. No pensé en hacer otra", ha explicado él mismo a medios.

Así, optaron por dividir la segunda en dos temporadas, en dos partes diferentes. La primera salió a la luz este mes de diciembre y la segunda se espera que salga en 2025.

Por ahora Netflix no ha dado más pistas que el año (lo mismo que con Stranger Things 5), pero los medios han estado al tanto de todos sus movimientos para tratar de extraer la fecha exacta en la que publicarán la última tanda de la serie.

La teoría se centra ahora en el 27 de junio de 2025. Para confirmarlo habrá que esperar a finales de mayo, pues la plataforma suele publicar las fechas de estreno un mes antes de lanzar el contenido. Aún quedan unos meses para saber qué pasa con los personales de Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun y Gong Yoo.

La segunda temporada de ‘El juego del calamar’, estrenada el pasado viernes, acumuló 480 millones de horas de visionado durante la semana de su estreno que terminó el domingo, convirtiéndose en la más vista. La primera temporada de esta producción ocupa el primer puesto histórico entre las series de Netflix, independientemente del idioma, tanto en visionados (265,2 millones, medidos por el total de visionados dividido por el tiempo de emisión) como en tiempo total de visionado (2.205 millones de horas) en las 13 primeras semanas tras el estreno y superando a la española ‘La casa de papel’.