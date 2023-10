El prolífico creador de series de terror como 'La maldición de Hill House' o 'Misa de Medianoche' ha vuelto a Netflix con 'La caída de la casa Usher'. Una serie para la que Mike Flanagan se inspira en la obra del escritor Edgar Allan Poe.

La serie sigue a los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher que han transformado la empresa Farmacéutica Fortunato en un emporio de riqueza privilegio y poder, tal y como explica la sinopsis de la plataforma. Los herederos de la dinastía Usher empiezan a ser asesinados y detrás de los crímenes está una misteriosa mujer relacionada con la juventud de los hermanos. La investigación hará que comiencen a salir a la luz tenebrosos secretos de su pasado.

Flanagan no se ha prodigado en entrevistas por el estreno de la serie, en parte porque aún está muy reciente la huelga de guionistas y además la promoción no se ha podido hacer al uso porque los actores de Hollywood siguen con las protestas. Sin embargo, el creador ha respondido en Twitter a la pregunta de un espectador y ha desvelado un detalle de la serie que quizá ha pasado desapercibido.

Como suele ser habitual en el estilo de Flanagan, sus historias tienen muchas capas y giros. En este caso, además, la trama está trufada de referencias a las obras de Edgar Allan Poe, no solo porque la propia serie revisita una de sus principales novelas.

Otra de las obras presente en la serie es la de 'El gato negro' y precisamente la duda en Twitter está relacionada con ella. "Qué te han hecho los gatos", le preguntaba el usuario de Twitter a Flanagan, refiriéndose a una sangrienta batalla que se produce en el cuarto episodio entre Leo (Rahul Kohli) y un gato negro llamado Plutón, igual que en el cuento de Poe.

Flanagan explica en su respuesta que "mientras en la historia de 'El gato Negro' del escritor matan al gato", en su versión la muerte del gato es una alucinación y "el felino sigue vivo y coleando". Y añade: "Entonces, quién odia a los gatos".

A raíz de la explicación se genera una conversación a la que se une otro usuario qué pregunta cuándo se ve en la serie que se trata de una alucinación y no de la realidad. "Espera, ¿cuándo se revela que fue una alucinación? Sé que el gato malvado fue una alucinación, pero ¿Plutón no murió?", pregunta. El creador vuelve a responder y revela que la clave está en el detalle del collar que llevaba Plutón. "Por eso le dimos tanta importancia al hecho e que Plutón llevase un collar de Gucci y el nuevo gato no", afirma. "Mira al gato en la toma final del episodio, que lleva el collar… y la bañera vacía, lo que significa que TODA la violencia animal fue imaginada".

Los animalistas pueden estar tranquilos porque, además, la asociación PETA va a premiar precisamente a Flanagan por "destacar la crueldad y la inutilidad de los experimentos con primates no humano u otros animales en el episodio tres de la serie recién estrenada en Netflix y titulado 'Asesinato en la Rue Morgue'".

Fin de un ciclo

'La caída de la casa Usher' es la última serie dentro del acuerdo de seis años de Mike Flanagan y su socio Trevor Macy con Netflix. Seis títulos en seis años (con el parón de la pandemia incluído), entre los que están las series 'La maldición de Hill House', 'Misa de medianoche', 'La maldición de Bly Manor' y las películas 'El juego de Gerald' y 'Doctor Sueño'.

El fin del acuerdo cierra un ciclo en el que Netflix ha contado con uno de los creadores más reconocidos del género de terror en los últimos años y que ahora trabajará para Prime Video con la productora Intrepid Pictures que tiene junto a Trevor Macy.