La segunda temporada de 'Feud' comenzará a rodarse, previsiblemente, este otoño en Nueva York. La serie antológica creada por Ryan Murphy que, en su primera entrega, se centraba en la enemistad entre Joan Carwford y Bette Davis explorará en sus nuevos episodios el enfrentamiento que llevó a romper la amistad entre el escritor Truman Capote y las mujeres de la alta sociedad neoyorquina a las que él llamaba sus cisnes. La serie es una adaptación de la novela superventas de Laurence Leamer 'Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era'.

Jon Robin Baitz ('Cinco hermanos') se hará cargo de la escritura de los ocho episodios ejerciendo como showrunner de la nueva temporada que dirigirá Gus Van Sant ('Mi nombre es Harvey Milk'). La serie relata la historia de traición protagonizada por el escritor Truman Capote que en 1975 publicó en Esquire 'La Cote Basque 1965' —un extracto de la que iba a ser su gran novela 'Answered Prayers'— revelando los secretos y escándalos de sus amigas, él las llamaba sus cisnes y formaban parte de la alta sociedad de Nueva York. Por eso, aunque cambió algunos datos como los nombres reales, la publicación fue considerada como una puñalada por el círculo más íntimo del escritor que perdió su posición social.

Quién es quién

Como hemos dicho, algunas de las socialités más importantes de la época formaban parte del grupo de amigas del escritor de 'A sangre fría' o 'Breackfast at Tifany's' y ya conocemos a parte del reparto que dará vida a los personajes reales. Tal y como han publicado en exclusiva Deadline y Variety, el actor Tom Hollander ('The night manager', 'Rev.') será quien de vida al novelista; mientras que Naomi Watts será Barbara 'Babe' Paley, casada con el jefe de la CBS Bill Paley; y Chloë Sevigny será C.Z. Guest, conocida diseñadora de moda, socialité, actriz y también escritora y columnista. Además, Diane Lane será Nancy 'Slim' Keith y Calista Flockhart interpretará a Lee Radziwill, la hermana de Jackie Kennedy.

También formaban parte de los "cisnes" de Capote, entre otras mujeres, Pamela Churchill Harriman, exmujer del hijo del mandatario británico Winston Churchill; o Gloria Guinness, conocida como "la mujer más elegante del mundo" y que fue editora de Harper's Bazaar y todo un icono. Pero por el momento no han trascendido los nombres de las actrices que las interpretarán, aunque se espera que se sigan conociendo interpretes al mismo nivel para completar el reparto.

La serie de FX está producida por 20th Television junto a Plan B Entertainment y Ruyan Murphy Productions. Además de Jon Robin Baitz, Gus Van Sant y Naomi Watts, también repiten como productores en esta temporada Dede Gardner, Tim MInear y Alexis Martin Woodall.