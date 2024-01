Habría que ser un extraterrestre recién aterrizado en la Tierra para no haber oído hablar de Tyler Swift. Además de ser una exitosa cantante, se convierte en protagonista allá dónde va y cuando decimos que Taylor Swift se ha convertido en la "robaescenas" del momento no nos equivocamos. La prueba es que días después de la gala de los Globos de Oro de 2024 seguimos hablando de ella que, aunque estaba nominada por su la película de su gira 'The Eras Tour', no se llevó ningún premio. Las cámaras no dejaron de seguir a la cantante que en el patio de butacas se divirtió, compartió momentos de confidencias con sus amigas Selena Gómez y Keleigh Teller y compartió momentos con otros actores y actrices con los que se hizo selfies.

En ese seguimiento no se escapó la reacción de la actriz al chiste que hizo Jo Koy en su monólogo inicial y que no triunfó como él pensaba que lo haría. Aún así, el cómico ha asegurado en una entrevista para Los Angeles Times que cree que "su actuación no fue tan desastrosa". Especialmente, teniendo en cuenta “las circunstancias”. Y es que aunque ha dicho que no quiere que sirva de excusa, sí que ha dicho que solo tuvo diez días para prepararse: "Todavía estábamos escribiendo hasta que nos dijeron que estábamos en directo".

Sobre la broma a Taylor Swift ha dicho que no entiende la polémica. "Toda la intención de esa broma era burlarse de la NFL y cómo utilizan su imagen", ha afirmado. Por eso, asegura que no sabe por qué no tuvo el efecto esperado. Aún así, Koy se pone un sobresaliente "sólo por el valor de presentar el programa". "La gala ha celebrado su edición 81. Son 81 presentadores y algunos repetidos. Soy el primer asiático que presenta en solitario. Sandra Oh fue la primera co-anfitriona, pero yo fui el primer anfitrión en solitario. Imagínate si alguien hubiera dicho que sí antes que yo, todavía estaríamos en la 82ª edición de los Globos de Oro y todavía no habría ningún asiático como presentador en solitario, así que si yo no hubiera dicho que sí, todavía nunca lo habría habido", ha dicho.