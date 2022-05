La actriz Ruby Stokes sale de 'Los Bridgerton', la serie de Netflix en la que interpretaba hasta ahora a Francesca Bridgerton. En la tercera temporada veremos esu lugar a Hannah Dodd ('Anatomía de un escándalo'), tal y como ha publicado Deadline. Es posible que aunque hayas visto la serie, no recuerdes a este personaje caracterizado por su discreción y que tampoco ha tenido ninguna trama importante en las primeras entregas, frente a otros personajes femenino como Daphne o Eloise, e incluso la traviesa Hyacinth y es que no es fácil destacar en una familia de ocho hermanos.

En la primera entrega Francesca apenas tenía dos apariciones y su ausencia se justificaba con la visita de su personaje a una tía de la familia en Bath. En la segunda temporada sí se la vio en los primeros episodios, pero después volvió a desaparecer sin ninguna explicación. La realidad es que Ruby Stokes no ha podido compatibilizar 'Los Bridgerton' con un 'Lockwood & Co', otra serie que se estrenará también de Netflix sobre los libros de Jonatahn Stroud.

En una entrevista en TV Line, el creador de la serie Chris Van Dusen lamentaba no haber podido contar más con la actriz que interpretaba al personaje. "Quiero a Francesca, pero la perdimos a mitad de la segunda temporada" dijo y explicó que hicieron todo lo posible por contar con ella. "Después de agotar todas las opciones, lamentablemente tuvo que salir por razones ajenas a nuestra voluntad". En aquel momento expresó su deseo "que la tercera temporada fuera la vencida". Así que quizá ahora el cambio de actriz quizá permita que el personaje de Francesca Bridgerton de más juego.

No sabemos si la serie, que tiene confirmadas la tercera y la cuarta temporada, se va a ceñir estrictamente al orden de los libros. Si es así Francesca no sería protagonista hasta la sexta entrega, que se correspondería con el libro 'When he was wicked' (El corazón de una Bridgerton, en español) de la saga literaria de Julia Quinn.