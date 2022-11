Increíble, pero cierto. La serie 'Bosé' llega a Paramount+, una plataforma que no se puede ver en España ya que de momento está presente en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, el Caribe, los países nórdicos, Australia, Corea del Sur, Reino Unido e Irlanda. A pesar de la gran expectación que hay en nuestro país por la serie de la que recientemente ya pudimos ver el tráiler, el público no va a poder verla de momento porque tampoco está previsto que llegué a través de algún acuerdo con otra plataforma. Admirado, querido y, en los últimos años, también polémico, Migeuel Bosé es de sobra conocido en nuestro país y su vida está reflejada, casi desde que nació, en las revistas del corazón.

Desde la compañía, lo único que dicen es que "aún no tienen fecha de estreno en España". El panorama del streaming crece y se complica por momentos con la llegada de nuevas plataformas, pero Paramount+ es la única que no va a llegar a nuestro país. En su lugar sí lo hará, en teoría, SkyShowtime que incluye el catálogo de ViacomCBS (dueña de Paramount+) y de NBCUniversal (a la que pertenece Peacock). Y 'Bosé' podría formar parte de su contenido. Cuándo llegará es, como podéis imaginar a estas alturas, la pregunta del millón. Está previsto un primer despliegue en una veintena de países entre los que se incluye España y el desembarco sería escalonado desde finales de 2022 a principios de 2023. Pero no hay nada concreto todavía. Otra posibilidad podría ser que antes de eso se acuerde la venta a otra plataforma que ya esté instalada en España, pero de nuevo no hay ninguna información al respecto.

Sin duda, se trata de una gran decepción para el público español sobre todo después de haber abierto boca con el tráiler que ya comentamos aquí (y que puedes ver sobre estas líneas). La serie va a reflejar su vida, de su niñez a su juventud y también en su vida adulta a través de seis episodios de 50 minutos. 'Bosé' también mostrará a otros personajes reales y conocidos que formaron parte de la vida del protagonista desde sus padres, la actriz Lucía Bosé y el torero Luis Miguel Dominguín, a Julio Iglesias, Nacho Duato o su inseparable Tata, que le cuidó como si fuera su madre. Para darles vida, la serie cuenta con un destacado elenco de actores españoles que incluye a Miguel Ángel Muñoz, Ana Torrent, Alicia Borrachero, Gabriel Guevara, Valeria Solarino o Nacho Fresneda, entre otros.

El papel del protagonista lo interpretan Hugo Fuertes, en sus años de niños; José Soto, en la juventud; e Iván Sánchez, ya como adulto. La serie está dirigida por Miguel Bardem y Fernando Trullols y escrita por Ángeles González Sinde, Isabel Vázquez y Boris Izaguirre, con Nacho Faerna como showrunner.

Más imágenes de 'Bosé':