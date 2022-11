A Berto Romero no le asusta nada según parece y se vuelve a embarcar en una ficción original para Movistar Plus+ en la que, además de creador y guionista, es el protagonista. Sin abandonar la comedia, en 'El otro lado' combina humor con misterio y terror para hacer una serie de fantasmas, al estilo "clásico". La compañía compartido imágenes de la producción en la que podemos ver al reparto que incluye la participación de Andreu Buenafuente.

El cómico vuelve a contar con su compañera en 'Mira lo que has hecho', Eva Ugarte. Además, también veremos a María Botto ('Código emperador'), Nacho Vigalondo ('Veneno'), Albert García ('Rebooted'), María Pascual ('Amor de cans') y el jovencísimo Hugo Morenilla ('Campamento Newton’) completando el reparto principal.

Como ya hiciera en su primera serie, este título también combina los diferentes géneros de manera natural tal y como él mismo ha explicado: "Desde la génesis del proyecto, 'El otro lado' es una serie que está intentando encontrar un equilibrio muy particular entre la comedia y el terror. Este equilibrio entre los dos géneros es muy determinado, con un tono también muy concreto. A la vez, creemos que la forma en la que estamos enfocando el proyecto no está muy vista". También ha dicho que la serie es un reto mayo en muchos sentidos, especialmente porque es "técnicamente es mucho más compleja de lo que fue 'Mira lo que has hecho'".

Compuesta por seis episodios de media hora de duración, 'El otro lado' cuenta con Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro como directores y está producida por Movistar Plus+ en colaboración con El Terrat. La serie verá la luz en 2023, tres años después de que arrancara el proceso de escritura, en el que el creador ha vuelto a confiar en los guionistas de 'Mira lo que has hecho'. "'El otro lado' es una historia de fantasmas que empezamos a escribir en 2020 y que sigue la tradición clásica de este tipo de relatos adaptados al filtro de nuestro equipo. Repetimos equipo de escritura de 'Mira lo que has hecho': Rafel Barceló, Enric Pardo y yo mismo".