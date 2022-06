Cuando Juan Carlos salía con su primera novia, María Gabriela de Saboya, ya la engañaba con otra: Olghina de Robilant. Después de casarse con Sofía de Grecia, estuvo con Bárbara Rey, a la que intentaron mantener callada a base de dinero público y programas de televisión. Tiempo después, el monarca emérito se enamoró de Marta Gayá. "Tiene una ilusión casi juvenil con ella", asegura Carmen Enríquez, periodista y experta en Casa Real.

Una relación que se intensificó, pasando de los veranos en Mallorca a verse durante todo el año. "Esencialmente, lo más grave es que le dijo: 'Yo no quiero ser la barragana regia, que se esconde. Yo quiero ser públicamente tu amor, tu amante'", ha precisado Pilar Urbano, periodista y biógrafa de la reina Sofía, en relación a Gayá. Pero Juan Carlos I también estuvo con la famosa Corinna, la mujer a la que instaló en una casa al lado de la Zarzuela.

Como contó la propia Corinna a OK Diario, con el objetivo de "pasar un fin de semana romántico", y añadió: "La gente olvida que era, sobre todo, un romance, no una relación comercial". Y entre las nombradas, muchas, muchas amantes más. "Como cuando viajaba a Barcelona. No eran orgías, porque con 70 años no estaba pensando en eso, pero...", ha señalado José María Olmo, periodista de 'El Confidencial'.

Tras el estreno en laSexta y en ATRESplayer PREMIUM del primer capítulo de Los Borbones: una familia real, líder de audiencia en la noche del martes, este domingo, 5 de junio, emitimos la tercera entrega de esta docuserie dirigida por Ana Pastor que indaga en la cara B, la desconocida, de Juan Carlos I y la Familia Real. Esta vez, con las infidelidades del rey emérito como elemento central de la investigación.