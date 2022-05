Apple TV+ es una plataforma que ofrece contenido en streaming. Está dirigida por Apple y llegó a España en 2019. El objetivo de la compañía era poner fin a la hegemonía de Netflix y HBO y proporcionar contenido como series, películas, programas y contenido de producción original.

No tiene un precio elevado y puede visualizarse en una gran variedad de dispositivos de Apple o smart TV de Android, Samsung o LG, entre otros. Puedes consultar los dispositivos compatibles con la app Apple TV en la página oficial de la empresa. También se puede disfrutar de los contenidos en calidad 4K mediante el dispositivo Apple TV 4K.

Te contamos todo lo que necesitas saber acerca de esta plataforma dirigida por la compañía de la ‘manzanita’.

Información empresa Apple TV+

Nombre: Apple, Inc

Logo

Web: www.apple.com/es/apple-tv-plus/

Contacto: 900 812 703

CEO: Tim Cook

Sede: Cupertino, California, Estados Unidos

Darse de alta en Apple TV+

Precio: 4,99 euros

Precio de Apple TV+ en España

Apple TV Plus cuenta con un solo plan de suscripción mensual. El precio es de 4,99 euros al mes, algo más barato que otras plataformas de su competencia. Sin embargo, ofrece menos contenido que sus competidores.

¿Qué series hay en Apple TV+?

Uno de los focos en los que Apple quiere poner más energía es en la calidad de los contenidos, tanto de producción propia como de terceros, sin preocuparse por la cantidad. Por ello, mes a mes Apple TV agrega nuevos contenidos a la plataforma.

Su catálogo contiene series, largometrajes y shows de diferentes temáticas y para todo tipo de público, también el infantil.

Estrenos en Apple TV+

También puedes comprar o alquilar nuevos lanzamientos en Apple TV+ y verlos a través de tu suscripción. Solo tienes que buscar el título, hacer clic en el producto y podrás visualizar los precios de alquiler y compra. Una vez realizada la compra la película se guarda en la biblioteca de Apple TV+.

Si alquilas, tendrás 30 días para empezar a ver el contenido adquirido. Una vez que la veas, dispondrás del título durante 48 horas. Después, se eliminará automáticamente.

Apple TV+ gratis

La compañía, al igual que Amazon Prime Video y otras plataformas, ofrece una prueba gratuita de siete días a sus usuarios. Tras explorar el contenido a lo largo de esta semana procederán a cobrar la suscripción mensual de 4,99 euros.

Por otro lado, con la compra de un dispositivo Apple proporcionan una suscripción gratuita de tres meses para que el consumidor disfrute de Apple TV. Esta oferta sólo será válida hasta el mes de agosto.

Las mejores series de Apple TV+

A continuación, encontrarás la lista de las 25 series de Apple TV+ mejor valoradas por la crítica, según la revista digital GQ y basada en Rotten Tomatoes, sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión. En ella, darás con gran parte de la producción original de Apple.

- La Costa de los Mosquitos

- The Morning Show

- Physical

- Mr. Corman

- Fundación

- Defender a Jacob

- Perdiendo a Alice

- Little Voice

- Home Before Dark

- Swagger

- Servant

- Para Toda la Humanidad

- Schmigadoon!

- The After Party

- Dickinson

- Ciclos

- Teherán

- Calls

- Ted Lasso

- Little America

- Central Park

- Mythic Quest

- Separación

- Pachinko

- Acapulco

Series de estreno Apple TV+ en mayo de 2022

La compañía de la manzana va aumentando poco a poco su catálogo cada mes. Estos son los estrenos que llegan este mes de mayo de 2022 a Apple TV+:

- Temporada 2 de 'Teherán' (6 de mayo)

- 'The Big Conn' (6 de mayo)

- 'La serpiente de Essex' (13 de mayo)

- 'Now and Then' (20 de mayo)

- 'Planeta prehistórico' (23 de mayo)

Serie Invasión en Apple TV+

Una de las series más reproducidas en Apple TV Plus es Invasión, la ficción dirigida por Jakob Verbruggen. La serie comienza con una cadena de hechos en la ciudad, como un corte de energía o infraestructuras y casas destruidas. Las autoridades confirman que existe una conexión entre todos estos eventos, y la parte aterradora es que sus orígenes no se encuentran en el planeta Tierra.

En esta incertidumbre, algunos ciudadanos están comenzando a desarrollar planes de escape por si una invasión llega a su entorno. Aneesha Malik es una madre de familia que decide huir con sus hijos, pero sin saber a dónde. Mitsuki será el encargado de investigar las razones de los acontecimientos sucedidos y ver si existe la intención de conquistar, destruir o de comunicación entre los alienígenas.

Cómo cancelar Apple TV+

Puedes darte de baja en Apple TV+ desde diferentes dispositivos. A continuación, te detallamos cómo hacerlo dependiendo del sistema conforme a las directrices que ofrece la compañía en su web oficial.

Cancelar una suscripción con el iPhone, el iPad o el iPod touch

Abre la app Ajustes.

Pulsa tu nombre.

Haz clic en 'Suscripciones'.

Pulsa la suscripción que deseas gestionar.

Pulsa 'Cancelar suscripción'.

Cancelar una suscripción con el Mac

Abre la App Store

Haz clic en el botón de inicio de sesión o en tu nombre en la parte inferior de la barra lateral.

Haz clic en 'Ver información' en la parte superior de la ventana.

Ve a 'Suscripciones'

Pulsa en 'Gestionar'.

Haz clic en 'Editar' junto a la suscripción que desees.

Haz clic en 'Cancelar suscripción'.

Cancelar una suscripción con el Apple Watch

Abre la App Store.

Desplázate hasta 'Cuenta' y pulsa esta opción.

Haz clic en 'Suscripciones'.

Pulsa la suscripción que desees cancelar.

Pulsa 'Cancelar suscripción'.

Cancelar una suscripción con Apple TV