Ángela, protagonista de la nueva serie de Atresplayer, vive un infierno en su casa. Su marido le maltrata y ella, una mujer poderosa, ha conseguido aislarla y hacerle sentir débil. Pero no lo es. Ángela era "una mujer exitosa, fuerte, triunfadora", explica la actriz que la interpreta, Verónica Sánchez, en declaraciones a Europa Press.

Su marido le quita todo el poder. "Ángela tuvo su poder. Su marido consigue robárselo y ella lo que tiene que hacer es recuperarlo, no encontrarlo donde nunca lo hubo, sino recuperarlo porque él ha conseguido convencerla de que no vale absolutamente nada", añade. A pesar de la situación, la protagonista se dedica a ocultar su sufrimiento.

"Su marido consigue que no vaya a ver demasiado a su madre, que se pelee con su mejor amiga… Él consigue aislarla y aparte, al mismo tiempo, consigue proyectar fuera una imagen de triunfador y de marido perfecto, y de ella de mujer débil e inestable. Entonces ella se lo ha creído tanto que permite el maltrato físico, porque si no está él, ella no es nadie", relata Sánchez.

La actriz explica que Ángela "primero tiene que confiar en que lo que está viendo es real y luego tiene que convencer a los demás". "Este personaje empieza a patinar y a no saber si lo que está ocurriendo está solo en su cabeza, porque hay mucha gente convenciéndola de que lo que dice no es cierto", añade.

Desde los ojos de la víctima

A diferencia del thriller ya existente (‘Angela Black’) , la serie de Atresplayer muestra continuamente el punto de vista de la víctima. "La cámara siempre son los ojos de Ángela", el maltrato sí se ve. "Sí lo vas a vivir como lo vive ella", confirma la actriz, señalando asimismo que no por ello se cae en el morbo.

A lo largo de la historia, la protagonista pasa por una fase de locura en la que director, Tito López-Amado, lo define como "un viaje hacia la fragilidad de la mente". La actriz afirma que ese aspecto, "entender qué frágiles, vulnerables y maleables podemos llegar a ser", es algo que le gusta especialmente de la ficción.

Dónde ver 'Ángela'

La historia de Ángela se podrá ver a partir de este domingo 14 de julio en Atresplayer. Está compuesta de seis episodios de 50 minutos. Sonia Martínez y Borja Echeverría son los productores ejecutivos de la serie, Montse García es la directora de ficción por parte de Atresmedia y Tito López-Amado, el director. Junto a Sánchez, protagonizan ‘Ángela’ Daniel Grao, Jaime Zatarain y Lucía Jiménez. Completan el reparto de la ficción Iván Marcos, Ane Gabarain, María Isabel Díaz Lago y las niñas Maia Zaitegui y Sua Díez, entre otros.