El compromiso de Netflix con la ficción 'hecha en España' es más que notable y, hace tan solo unos días, la plataforma celebraba la producción original del mercado español con un vídeo de todo lo que está por llegar en este 2024. Aunque no sabemos si llegará este año, uno de los últimos títulos anunciados es la nueva serie de época 'Manual para señoritas'.

La ficción ha comenzado el rodaje y ha anunciado los nombres que encabezan el reparto. Álvaro Mel, que debutó este verano en la plataforma al lado de Anna Castillo en 'Un cuento perfecto'; y Nadia de Santiago, una actriz ya conocida por títulos de Netflix como 'Las chicas del cable' o la innovadora 'El tiempo que te doy', de la que también es creadora; son los protagonistas de la historia.

De momento, la única información sobre la serie es la que ha comunicado la plataforma en redes sociales. Junto a una foto de los actores se puede leer lo siguiente: "¿Puede una carabina dar rienda suelta a todo lo que siente?". Según esa misma información sabemos el nombre de los personajes, Santiago es el papel que interpreta Mel, mientras que De Santiago da vida a Elena.

La serie además está ambientada en el Madrid de 1880, una década que se enmarca en el periodo histórico español de La Restauración y que coincide con la llamada era alfonsina que comienza con el reinado de Alfonso XII. 1880 también coincide con la época en la que Madrid inicia su transformación en una ciudad moderna, con cambios significativos en su trazado. La sociedad madrileña de esa época está ampliamente reflejada también en la obra de Benito Pérez Galdós.

En esta ocasión, la plataforma de 'streaming' se ha asociado con la productora Bambú que tiene amplia experiencia en las series de época. Además, en la escaleta que se ve en la imagen se puede ver el nombre del director Carlos Sedes, que ha dirigido episodios de títulos como 'Velvet', 'La embajada', 'Fariña', 'Las chicas del cable', 'Jaguar' o 'Now and Then'.