Último adiós a André Braugher, el actor nacido en Chicago ha muerto a los 61 años. Era conocido por sus numerosos papeles en series de televisión, muchos de ellos interpretando a agentes de policía. La serie policiaca de los 90 'Homicide: Life on the Street', con la que ganó un premio Emmy, o la comedia procedimental 'Brooklyn Nine-Nine' en la que trabajó entre 2013 y 2021 son los títulos que le dieron mayor fama, aunque acumula muchísimos otros papeles en la pequeña y en la gran pantalla. A lo largo de 35 años de carrera había acumulado más de 100 créditos televisivos y cinematográficos. Entre sus últimos trabajos estaba la participación en la sexta y última temporada de 'The good fight' para interpretar a Ri'Chard Lane, un extravagante personaje que llega dispuesto a revitalizar la firma Reddick & Associates.

Además, iba a protagonizar la miniserie 'The Residence', de Shonda Rhimes para Netflix, que parte de un asesinato en la Casa Blanca para adentrarse en la vida de quienes habitan en la residencia oficial. El rodaje se paralizó con la huelga de guionistas habiendo grabado cuatro de los ocho episodios y estaba previsto que la producción se retomase el 2 de enero. De momento, no se sabe si tras la muerte prematura de Braugher se retrasará el rodaje, ni qué decidirán hacer los productores para seguir sin el actor, después de la triste pérdida. En el cine debutó con 'Glory' junto a Matthew Broderick y Denzel Washington y, recientemente, también brilló en 'Al descubierto', el drama sobre las periodistas del New York times que destaparon los abusos de Harvey Weinstein y desencadenaron el movimiento #MeToo. Él interpretaba a Dean Banquet, el editor ejecutivo del Times que supervisaba a las reporteras Jodi Kantor y Megan Twohy, a las que daban vida Carey Mulligan y Zoe Kazan. Su papel como el capitán Ray Holt durante las ocho temporadas de la comedia policiaca 'Brooklyn Nine-Nine' le valió dos Critcis Choice Awards como mejor actor secundario de comedia y cuatro nominaciones a los Emmy. Otros títulos de su curriculim van desde 'Thief' o 'Salem's Lot', a 'Gideon's Crossing', entre otros. La noticia de la muerte de Braugher ha impactado en el sector y numerosos compañeros, excompañeros de reparto y amigos de la industria han recordado al actor tanto por "su inmenso talento", como por "su humanidad". También desde los estudios NBC y Universal Television y desde Fox Entertainment han lamentado la pérdida de un actor que destacó tanto en drama como en comedia y que será recordado por mejorar a quienes le rodeaban delante y detrás de las cámaras y por "la sonrisa más grande y más brillante".