El actor y modelo Reece Richards ha denunciado que el pasado 4 de septiembre sufrió un arresto ilegal en el que fue rociado por pimienta y golpeado en el suelo por agentes. Según ha contado él mismo en una publicación en su cuenta de Instagram, los hechos sucedieron en Fulham, al suroeste de Londres. Concretamente a la salida del musical Hairspray, en el que actualmente trabaja tras su paso por la serie de Netflix 'Sex Education'.

El actor cuenta que, al salir por la puerta del musical, un coche se estrelló cerca de él y dos hombres salieron corriendo del vehículo. Entonces, él les explicó la dirección que habían tomado con ánimo de colaborar. El agente entonces le gritó a Richards que estaba detenido y le "exigió" que se tirara al suelo. "Estaba confundido, no podía entender por qué de repente me trataban como a un criminal", añade.

A pesar de que él les explico que acababa de salir del teatro, uno de los agentes le ordenó que se tirase al suelo y le amenazó con rociarle con gas pimienta. "Momentos después, otros tres agentes corrieron hacia mí. Me rociaron con gas pimienta, me patearon las piernas, me tiraron al suelo y me esposaron. En un instante, estaba boca abajo en el pavimento con varios oficiales sujetándome y presionando mi cabeza contra el suelo", relata.

Así, el joven asegura que escuchó cómo su madre lloraba y ordenó a los agentes que le soltaran. Pero no le hicieron caso hasta que llegó Brenda Edwards, la directora del musical, 20 minutos más tarde del inicio de la detención. "Nunca he sido arrestado y tratado así. Ser rodeado por agentes armados sin ningún motivo es una experiencia traumática y te terrorífica", sostiene el actor.

Según recoge The Guardian, la Policía Metropolitana sostiene que los oficiales estaban persiguiendo un automóvil presuntamente robado con placas falsas antes del incidente.