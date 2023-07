Rob McElhenney, conocido por sus papeles en series como 'Colgados en Filadelfia' (Disney+) o 'Mythic Quest' (Apple TV+), ha decidido compartir en su perfil de Twitter una información que afecta a su salud. Se trata de un diagnóstico que ha recibido a los 46 años: "Recientemente me diagnosticaron trastornos del neurodesarrollo y problemas de aprendizaje", ha tuiteado.

El actor ha dicho en su mensaje que habitualmente no haría públicos datos sobre su salud, pero que en esta ocasión ha decidido hacerlo porque cree que puede haber más personas en su misma situación y quiere recordarles que "no están solas". "No eres estúpido, no eres 'malo'. Puede que a veces te sientas así, pero no es verdad", ha añadido.

McElhenny también es coanfitrión de 'The Always Sunny Podcast' junto a Charlie Day y Glenn Howerton y ha asegurado que dará más detalles tanto del diagnóstico como del pronóstico en un próximo episodio.

Lo cierto es que bajo este título se engloban numerosas y muy diversas afecciones desde algunas leves que apenas afectan al desarrollo de una vida normal, a otras más graves que requieren tratamiento crónico. Por ejemplo trastornos como TDAH, afecciones del habla, el síndrome de Tourette y hasta la esquizofrenia o trastornos del espectro autista estarían recogidos bajo ese diagnóstico.

Además de su carrera en televisión como cocreador de las series que también protagoniza 'Mythic Quest' y 'Colgados en Filadelfia', McElhenny es un apasionado de los deportes. Tal y como figura en su bio de Twitter, es copropietario junto a Ryan Reynolds del tercer equipo de fútbol más antiguo del mundo, el Wrexham Association Football Club. Y juntos han producido también 'Welcome to Wrexham', una serie documental sobre el intento del club galés por ascender en la Football League Two inglesa, que además ha sido nominada a seis premios Emmy. Los dos socios han invertido también a través de un grupo en la escudería de Fórmula 1 Alpine, de la que tienen una participación del 24%.