Este jueves, 6 de julio, se ha dado el chupinazo de las fiestas de San Fermín y los zapeadores aprovechan para dar cinco consejos a los espectadores para sobrevivir a los festejos, como este que da Berta Collado: "Ahorra en móvil y manda mensajes a tu familia por la tele".

Y, es que, hace unos años, un joven aprovechó una conexión de un reportero de Telemadrid para mandar un mensaje a su madre y decirle que estaba bien. Como se puede ver en este vídeo, el periodista estaba entrevistando a dos chicos cuando otro se cuela en plano y suelta: "¡Mamá estoy vivo! Borracho, pero vivo".

"Ese señor es un grande", no pudo evitar reaccionar uno de los entrevistados. Por su parte, Berta Collado está convencida de que "no llamó a su madre porque no recordaba cómo la tenía guardada en la agenda".