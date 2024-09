En 'El Hormiguero' han propuesto un reto un reto al Youtuber Plex: enterrarlo en un ataúd durante 48 horas. la intención del reto, como explica el streamer, es "poner mi mente al límite y ver como reacciona mi cuerpo al estar en completo aislamiento". Además de estar dentro del ataúd, este estará cubierto por el peso de cuatro coches en tierra. Durante esos dos días, el streamer va a estar en directo para poder charlar con sus seguidores y contar sus impresiones y sensaciones mientras está aislado.

Zapeando quiere saber cómo está pasando su reto Plex, por ello ha conectado directamente con el canal y ha pedido a los espectadores que, si estaban viendo también al streamer, le avisaran de que estaban emitiendo el directo en el programa. Numerosos seguidores han comenzado a avisar a Plex de su presencia en el programa.

A pesar de ello, no han conseguido que le youtuber vea los mensajes y no ha saludado al programa. "Diré que el sofá de mi casa es más incómodo", afirma Víctor Elías. "Es bastante amplio, es una cama, está tumbado... es la vida normal de un Youtube", afirma Dani Mateo, que añade: "Cuando lo saquen a él me meto yo".