Los zapeadores recuerdan el paso de Dani Mateo por 'El Desafío': "Le quitaron los ruedines a la bicicleta"

En Zapeando, los zapeadores han repasado los mejores momentos del último programa de 'El Desafío', pero no han querido quedarse ahí. Entre risas, han aprovechado la ocasión para recordar la espectacular—y accidentada—participación de su compañero Dani Mateo en el programa de retos de Antena 3.

Al darse cuenta de las intenciones de sus compañeros, el presentador intentó esquivar el tema: "No me saquéis el tema… No he visto a nadie más con fuego desde que estuve yo. No se han querido arriesgar", dijo con orgullo. Sin embargo, sus palabras no sirvieron de mucho, porque los zapeadores ya tenían preparado el vídeo de su hazaña.

Las carcajadas no tardaron en aparecer al ver a Dani Mateo subido en una bicicleta cuyos radios de las ruedas estaban en llamas, avanzando lentamente mientras atravesaba cinco puertas de cristal. Nacho García intentó justificar la lentitud del presentador señalando que "no era fácil", aunque después no pudo evitar añadir con ironía: "Le quitaron los ruedines a la bicicleta", de ahí que fuese tan lento bromea el zapeador.

Por su parte, Maya Pixelskaya no pudo contener la risa al notar un detalle que hizo la escena aún más cómica: la compañera que aparecía junto a Dani Mateo en la prueba tenía que frenar para ir a su ritmo.