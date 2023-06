Josie demuestra una vez más en 'Tu cara me suena' que es camaleónico. El diseñador se convierte en Daddy Yankee, uno de los artistas reggaetoneros más conocidos, e interpreta su canción 'Limbo'. "No sabía que tenía tremendo flow. ¿Estamos seguros que es de Ciudad Real y no de Puerto Rico?", comenta María Gómez.

Aunque Thais Villas destaca que el "mayor enemigo" de Josie fue el vestuario, pues explica que se llegó a dar a sí mismo el parche del programa que premia al peor vestido. "Es un look que no me ha abierto puertas, me ha abierto la puerta de la cárcel lo único", declaró el experto en moda al acabar su actuación.

Josie aseguró no entender el colgante de forma triangular que llevaba: "¿Esto para qué sirve? Es de iluminati". Sin embargo, Dani Mateo reconoce que el pelo "no le queda nada mal" y María Gómez apunta que "le da rollazo".