Josie vuelve a realizar una increíble actuación en 'Tu cara me suena'. Esta vez, ha imitado a Amaia Montero con un tema de El canto del loco, 'Puede ser'. Así que ha contado con la ayuda de Rasel para interpretar a Dani Martín. "Vais a flipar", avanza María Gómez en Zapeando.

"Igual, lo mejor que hemos visto esta temporada, una transformación increíble", señala, y añade que su compañero "ha quedado totalmente eclipsado" por él. Thais Villas destaca su "aire" a Ana Pastor, la política del PP, mientras que a Dani Mateo le ha recordado a Letizia Ortiz: "Al principio, pensaba que era la reina".

Sin embargo, el diseñador ha reconocido que lo que más le costó fue su 'look' de los 2000: "Un pantalón de talle bajo es una cura de humildad, nunca lo había vivido hasta hoy, es lo peor que me ha pasado en este programa. Me siento mal vestida a otro nivel".