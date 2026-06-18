VÍDEO | Pilar Vidal habla del concierto de Bad Bunny al que fue con Lydia Lozano: "Ella no perrea, baila el chuminero"

Pilar Vidal fue una de los miles de personas que han estado en uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid. En su caso fue con Lydia Lozano invitadas por Enrique Cerezo, aunque reconoce que "ninguna sabíamos ninguna canción".

Después de una intensa semana siguiendo al papa León XIV por toda España, Pilar Vidal también tuvo la oportunidad de ir a uno de los conciertos de Bad Bunny con Lydia Lozano.

"En un tardeo de divorciadas sois el mayor peligro que he visto en mi vida entera", comenta Quique Peinado, mientras que Dani Mateo les pregunta directamente si "sois la mejor tarde posible".

"Ninguna de las dos nos sabíamos ninguna canción de Bad Bunny", reconoce Pilar, que pide que le "subtitulen como en la ópera" porque "no se le entiende nada".

Además, señala que los bailes eran "complicados" porque "Lydia no perrea, ella baila el chuminero". Ellas no fueron a la 'Casita' porque, afirma, "nadie nos invitó", aunque sí que fueron al concierto gracias a Enrique Cerezo.

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