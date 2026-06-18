VÍDEO | Pilar Vidal y un ferry de "fantasía" lleno de policías por la visita del papa: "Iban 400, a cada cual más buenorro"

Pilar Vidal comparte en Zapeando algunas anécdotas de su semana siguiendo al papa León XIV por toda España, entre ellas el ferry lleno de policías que, para ella, se convirtió en "una fantasía".

La semana pasada, Pilar Vidal estuvo siguiendo al papa León XIV por todos los lugares que visitó de España y hoy trae a Zapeando algunas de las mejores anécdotas que ha vivido.

"Durante una semana no he comprado nada, ni he cenado en un bar, nada", comenta orgullosa Pilar, que ha usado esta semana con el pontífice como "desintoxicación".

Pilar tuvo la oportunidad de meterse en un ferry lleno de policías, lo que para ella fue "una fantasía". "No te exagero si no iban 400 policías, a cada cual más buenorro", señala la periodista, que asegura que estuvo todo el rato del viaje haciendo fotos y mandándoselas a sus amigas.

"Yo estaba pensando: 'Naufraguemos, que me hagan el boca a boca'", afirma Pilar, que en aquella 'fantasía' "quería que pasase algo más".

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